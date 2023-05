“1 Maji” Dita e punetoreve apo e atyre qe kane roberuar punetorët – Dita e Luciferit

Pse pikerisht 1 Maji eshte caktuar si “Feste e punes”, apo dita e punetorit?

Adam Weishaupt ka lindur me 01.Maj 1748 ne nje familje çifute, ne Ingolstadt te Gjermanise.

Ai behet me vone “prift” dhe jezuit dhe kishte pranuar Luciferin si zot te tij, keshtu qe filloi te merret me magji, okultizem dhe satanizem.

Ai ishte ngazellyer gjithashtu kur kishte kuptuar se ditelindja e tij perputhej gjithashtu me besimin e lashte pagan dhe festen e “Beltanes”, e cila festohej me 30 Prill, si dhe festen sataniste, “Nata e Valpurgut” e cila festohej naten ne mes 30 Prill dhe 01 Maj.

Paganet e lashte europian besonin qe te gjitha fuqite e ndyra te botes, ne naten ne mes 30 Prillit dhe 01. Majit, mblidhen ne kodren Broken ne Gjermani, ku demonet i perkuleshin Satanes

Prandaj Weishaupt vendosi qe per ditelindjen e tij te 28-te, me 01. Maj, 1776, te themeloi vellezerine sekrete sataniste “Iluminati”.

Pasi qe kishte themeluar kete shoqate, ai kishte pranuar se kishte themeluar nje religjion, dhe kishte thene: “Kurre nuk kam menduar se do te behem themelues i nje religjioni”. Ai gjithashtu kishte deklaruar: “Mendja do te behet kodeksi i vetem i njeriut, dhe se kur mendja te behet religjion njerezor, zgjedhja e problemit eshte ne duart tona”.

Keshtu, Adam Weishaupt bashke me Iluminati, vendosi qe gjithe botes t’ia imponoi festen e “1 Majit”, festimin “Nates se Valpurgut”, me te cilen feste, e gjithe Bota i perkulet Luciferit!

Duke e shfrytezuar ndikimin e Karl Marxit (çifutit gjerman), i cili ka qene anetare i shoqates sekrete “Lidhja e te drejteve” (nje dege e Iluminatit), arriten qe “1 Maji” te festohet si festa e punetorit!

Perndryshe “Nata e Valpurgut” eshte nje nder festat me te rendesishme sataniste, ku edhe satanisti Anton Shandor Lavey (çifut me prejardhje hungareze), pikerisht ne kete date ne v. 1966, kishte themeluar kishen sataniste ne Sh.B.A.

Satanistet, sipas mesimeve Kabaliste, duke u bazuar nga paraardhesit e tyre, hebrenjte te frymezuar ne Tevrat, konsiderojne se gjaku i viktimave sherben si sukses ne ritualet ku adhurohet satana.

(Pjese nga Libri: “Konspiracioni dhe shoqatat sekrete”, autor Saad R. Gashi, 2006).

P.s. Në “Naten e Valpurgut” e cila festohej naten ne mes 30 Prill dhe 01 Maj, ishte zakon te ndizej zjarri, vallezohej, kryheshin orgji dhe me rituale sataniste adhuroheshin hyjnite demonike, si: Vaala, Pana, Juraj, etj.

Prandaj edhe tek ne ka mbetur kjo tradite (sidomos ne te kaluaren), qe me rastin e 1 Majit te ndizen zjarre.

Muhamedi a.s.: “Do t’i pasoni traditat e tyre që ishin para jush, pëllëmbë për pëllëmbë dhe krah për krah, do t’i pasoni ata në qoftë se hynë edhe në birë të hardhucës”.

Nga: Mr.Sci. Saad Gashi