15 vjet nga kapja e “Kasapit të Bosnjës” Radovan Karaxhiq

Bosnjë dhe Hercegovina sot shënon 15-vjetorin e kapjes së ish-udhëheqësit serb të Bosnjës Radovan Karaxhiq, i shpallur fajtor për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit të kryera gjatë luftës së viteve 90 në Bosnjë, raporton Anadolu.

Në vitin 1992, në një referendum, votuesit e Bosnjë dhe Hercegovinës hodhën votat në favor të pavarësisë dhe një muaj më vonë, BE-ja dhe SHBA-ja shpallën njohjen e shtetit.

Por Karaxhiq, udhëheqësi i atëhershëm politik i serbëve të Bosnjës, filloi një fushatë spastrimi etnik, duke shkaktuar një luftë që çoi në katastrofë për boshnjakët.

Karaxhiq ishte komandanti i forcave të armatosura serbe të Bosnjës midis viteve 1992 dhe 1995, kur rreth 100.000 boshnjakë vdiqën në kohën e luftërave në ish-Jugosllavi.

Karaxhiç – i quajtur Kasapi i Bosnjës – u padit në korrik 1995 për vrasjen e civilëve të paarmatosur në Sarajevë dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së. Katër muaj më vonë, ai u akuzua për orkestrimin e gjenocidit ndaj 8.000 burrave dhe djemve muslimanë pasi forcat serbe pushtuan “zonën e sigurt” të OKB-së në Srebrenicë.

I mbajtur në kampe burgu gjatë Luftës së Bosnjës, ai u arratis pas luftës për më shumë se një dekadë dhe më në fund u arrestua në kryeqytetin serb Beograd në vitin 2008.

Kur u soll përpara gjykatës së OKB-së në Hagë në vitin 2009, ai refuzoi të jepte deklaratë dhe deklaroi pafajësinë e tij nëpërmjet avokatit.

Gjatë gjyqeve të tij, më shumë se 580 dëshmitarë dëshmuan për krime si vrasja e muslimanëve dhe kroatëve dhe shkatërrimi i pronave private dhe xhamive në gjithë Bosnjën.

Karaxhiq u shpall fajtor për dhjetë nga 11 akuza për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte, duke përfshirë gjenocidin e Srebrenicës në vitin 1995, mizoria më e keqe e Evropës që nga Lufta e Dytë Botërore.

Ai u dënua me burgim të përjetshëm për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe shkelje të ligjeve të luftës.

Përveç dënimit të tij për gjenocid, ai u shpall gjithashtu fajtor për pesë akuza për krime kundër njerëzimit dhe katër akuza për krime lufte, duke përfshirë marrjen peng të ushtarëve të OKB-së, shfarosjen e civilëve, vrasjen dhe sulm ndaj ushtarëve.

