250 ndeshje në Premier League për Granit Xhakën, Sunderland me dedikim për të

Granit Xhaka bëri paraqitjen e tij të 250 në Premier League të Anglisë të martën mbrëma. Ai u inkuadrua në minutën e 56-të në ndeshjen që Sunderlandi e fitoi në udhëtim ndaj Leedsit.
Sunderlandi me fitore i dha fund serisë prej katër ndeshjesh pa fitore në Premier League.
“Një numër rekord paraqitjesh në Premier League për Granit Xhakën”, shkruan në njoftimin e Sunderlandit.
Xhaka 33-vjeçar është kapiten i Sunderlandit.
Ekipit anglez iu bashkua në verën e vitit 2025 nga Bayer Leverkuseni.
Në 250 ndeshje ka shënuar 18 gola dhe ka asistuar 29 herë.
Në Angli ka luajtur gjatë edhe për Arsenalin.