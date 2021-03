3 Këshilla të shpejta për me humb peshe

Nëse keni luftuar ndonjëherë me humb peshe, atëherë mund të keni ardhur në përfundimin se është pothuajse e pamundur për ta bërë këtë. Realiteti është se nuk duhet të jetë aq e vështirë. Nga ana tjetër, nëse mendoni se largimi I kilogrameve te tepert është një proces i shpejtë dhe i lehtë që nuk kërkon ndonjë përpjekje nga ana juaj, atëherë ju do të hiqni dorë shume shpejte. Nëse jeni i sinqertë në lidhje me humbjen e peshës dhe jeni gati për të ndjekur një plan të arsyeshëm të ngrënies te merreni me aktivitet fizik dhe ndryshoni qëndrimin tuaj, ju do të humbni peshë më shpejt.

Le të jemi të qartë, ka shumë arsye pse njerëzit nuk i përmbahen programeve të humbjes së peshës, por mungesa e motivimit zakonisht nuk është një prej tyre. Çfarë nevojitet janë disa mënyra te thjeshta për rritjen e shanseve të suksesit. Këtu janë disa gjëra që mund të bëni për të rritur shanset në favorin tuaj.

1.Fokusohu me humb peshe

Është thënë shumë për vullnetin dhe mungesën e efektivitetit. Problemi me vullnetin është se ai krijon një mendim të gabuar. Kur mendoni për këtë, ju nevojitet vetëm vullneti kur ndiheni të privuar. Pasi të filloni të mendoni për gjëra që nuk mund të keni, ose sa e vështirë është e gjitha, ju po vendosni veten për dështim. Ju keni nevojë për diçka më të mirë, dhe kjo është ajo ku futet fokusi. Është e kundërta e vullnetit. Përqendrohuni në pse doni të humbni peshë. Çfarë është qëllimi juaj përfundimtar dhe si do të ndiheni kur të arrini peshën tuaj të synuar. Kur ju jeni të fokusuar, ju jeni duke menduar për aspektet pozitive të planit tuaj humbje peshe, dhe kjo është një gjë e mirë.

2.Fillo levizjen

Disa njerëz e quajnë këtë ushtrim, por në të njëjtën kohë, kjo fjalë ka konotacione negative për shumë njerëz. Pavarësisht nga ajo që ju e quani, duhet të lëvizni nëse doni të rrisni shanset për sukses. Çështja kryesore është që të merrni pjesë në aktivitetet që ju pëlqen. Kjo mund të jetë duke shkuar për një shëtitje, bowling, vallëzim, kopshtari, ose duke luajtur frisbe. Vetëm mos harroni se çdo aktivitet shtesë rrite kalorite e djegura.

3.Përpjeku me shume

Po, humbja e peshës kerkon përpjekje. Nuk ka asnjë mënyrë tjeter pa u perpjekur. Për fat të mirë, sa më shumë te perpjekeni dhe te vazhdoni tutje, aq më shumë peshë do të humbni.