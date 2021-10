4 gjëra për të cilat Steve Jobs kishte të drejtë dhe 3 ku ai gaboi

Steve Jobs konsiderohet gjerësisht si një nga vizionarët më të mëdhenj të teknologjisë të të gjitha kohërave. Kompania që ai themeloi vlen aktualisht më shumë se 2 trilionë dollarë, më e vlefshmja në botë.

Trashëgimia e Jobs nuk ka dyshime. Apple ka vazhduar të lulëzojë edhe pas vdekjes së tij, më 5 Tetor 2011. Vlera e aksioneve të blera 10 vjet më parë është rritur mbi 1,100%

Sidoqoftë, megjithëse shumë nga parashikimet e tij për të ardhmen u realizuan, ai gjithashtu gaboi në disa.

Kompjuterët dhe web-i

Në një intervistë me Playboy në 1985, Jobs tha: “Arsyeja më bindëse për shumicën e njerëzve për të blerë një kompjuter për shtëpinë do të jetë lidhja e tij me një rrjet komunikimi mbarëkombëtar”. Në atë kohë, kompjuterët përdoreshin kryesisht për qëllime pune, madje edhe kjo ishte e rrallë.

“Ju e dini që diçka po ndodh. Nuk e dini saktësisht se çfarë është, ndaj do të doni të mësoni. Kjo do të ndryshojë: Kompjuterët do të jenë thelbësorë në shumicën e shtëpive”.

Mbingarkesë informacioni

Një nga pasojat e të qenurit të mbërthyer në atë rrjet komunikimi universal është duke u mbingarkuar nga një përmbytje informacioni, një gjë tjetër që Jobs e pa që po vinte.

“Ne jetojmë në një ekonomi informacioni, por nuk besoj se jetojmë në një shoqëri informacioni. Njerëzit po mendojnë më pak se dikur. Është kryesisht për shkak të televizionit. Njerëzit po lexojnë më pak dhe sigurisht që po mendojnë më pak”, tha ai për Wired në 1996.

Larry Page dhe Sergey Brin filluan të punojnë me Google në të njëjtin vit, dhe ndërsa Jobs pa që web-i do të sillte më shumë informacion pranë njerëzve se kurrë më parë, ai nuk e kuptoi plotësisht sa të varur nga interneti do të ishim bërë për detyrat e përditshme.

Në të njëjtën intervistë, ai shtoi: “Pra, unë nuk shoh që shumica e njerëzve përdorin web-in për të marrë më shumë informacion. Ne jemi tashmë në mbingarkesë informacioni. Pavarësisht nga sa informacion mund të shpërndajë web-i, shumica e njerëzve marrin shumë më tepër informacion se ata mund të asimilojnë gjithsesi”.

Tregtia online

Jobs e kuptoi që web-i mund të revolucionarizojë një industri ndoshta më shumë se të gjitha të tjerat: tregtinë.

Ai parashikoi që shitësit do të jenë përfituesit më të mëdhenj të kalimit në digjital, duke i thënë Wired në një intervistë në 1996: “Njerëzit do të ndalojnë së shkuari në shumë dyqane. Ata do të blejnë gjëra në internet!”

Sidoqoftë, në të njëjtën intervistë ai minimizoi efektin që web-i mund të kishte në publikim. Së bashku me shitësit me pakicë si Amazon, firmat e mediave sociale kanë vazhduar të dominojnë web-in.

Zinxhirët e furnizimit në kohë

Në të njëjtën linjë, Jobs e dinte se rrjedha pothuajse e menjëhershme e të dhënave në internet do të ndryshonte plotësisht ritmin e jetës së përditshme, duke dhënë një analogji në të njëjtën intervistë të vitit 1996.

“Kur porosisni diçka, ndiqni dhe zbuloni se nuk është e rëndësishme sa kohë duhet për të bërë produktet. Ka rëndësi sa kohë duhet që informacioni të rrjedhë përmes sistemit. E megjithatë elektronika lëviz me shpejtësinë e dritës ose shumë afër saj”.

Askush nuk dëshiron një stilograf

Disa nga parashikimet e Jobs janë përdorur për të mposhtur CEO e Apple, Tim Cook dhe zyrtarin kryesor të dizajnit Jony Ive. Shembulli më famëkeq i të gjithëve është neveria e bashkëthemeluesit të Apple ndaj stilografit.

Kur Apple Pencil u lançua së bashku me iPad Pro në 2015, komentet tallëse që Jobs bëri gati një dekadë më parë u ricikluan me shpenzimet e Apple.

“Kush dëshiron një stilograf?” Jobs pyeti me vëmendje gjatë zbulimit të iPhone origjinal në 2007. “Duhet t’i marrësh, t’i heqësh dhe t’i humbasësh. Po! Askush nuk dëshiron një stilograf”.

Ekranet e mëdhenj

Natyrisht, refuzimi i Jobs për stilografin, më pas u pa i nevojshëm, pasi po zgjerohej në mnyrë të vazhdueshme ekrani i telefonit dhe tabletit.

Jobs ishte këmbëngulës që pajisjet e mbajtura në dorë nuk duhet të tejkalojnë një madhësi të caktuar. Ai gjithashtu krahasoi telefonat me ekran të madh me Hummers, dhe tha se “askush” nuk do të blinte një aq të madh sa “nuk mund ta mblidhte me dorë”.

Në vitin 2012, Apple lançoi iPad Mini, i cili ishte 7.9 inç. IPhone 13 është 6.7 inç.

Music streaming

Në një intervistë me Rolling Stone në 2003, Jobs shprehu një pikëpamje të fortë për shërbimet e abonimit të muzikës. Spotify nuk ekzistonte në këtë pikë, por Jobs ishte i qartë për idenë. “Njerëzit nuk duan të blejnë muzikën e tyre si një abonim”

Apple Music u prezantua në 2015 dhe kompania filloi të shuante iTunes në 2019