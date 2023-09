4 ushqimet më të këqija për kolesterolin e lartë

Dëshironi të keni një zemër dhe mendje të shëndetëshme? Kontrolloni gjithmonë numrat tuaj të kolesterolit.

Kolesteroli LDL (lipoproteina me densitet të ulët) grumbullohet në arterie dhe formon pllaka, e cila bllokon rrjedhjen e gjakut në tru. Kolesteroli HDL (lipoproteina me densitet të lartë) mbledh LDL dhe e çon atë në mëlçi për t’u përpunuar.

Si një kardiologe që trajton pacientët me kolesterol të lartë, gjithmonë përpiqem të përdor dietën si ilaç në fillim. Këtu janë katër ushqimet më të këqija për kolesterolin e lartë – dhe çfarë të hani në vend të tyre për të mbajtur zemrën të shëndetshme:

Mishi i kuq

Nëse nuk doni të hiqni fare mishin e kuq, përqendrohuni në sasi të vogla të mishit pa dhjamë.

Mos harroni se mishi i shpendëve gjithashtu përmban yndyrë të ngopur, kështu që shmangia e mishit të kuq nuk do të thotë domosdoshmërisht se duhet të ushqeheni me mish pule.

Çfarë duhet të hani në vend të kësaj: Mendoni për peshkun. Karkalecat mund të jenë të larta në kolesterol, por për sa kohë që nuk i lyeni me gjalpë, do t’ju furnizojë me shumë proteina, ndërsa do të lërë të qetë kolesterolin në gjak.

Çdo gjë e skuqur

Skuqja e ushqimit zakonisht rrit numrin e kalorive sepse yndyrnat e ngopura ose trans dhe kolesteroli absorbohen nga ushqimet gjatë procesit.

Çfarë duhet të hani në vend të kësaj: Piqni patate, lakër jeshile ose brokoli kur keni dëshirë për të gatuar. Ose, mund të investoni në një tigan me ajër, i cili përdor shumë më pak yndyrë.

Mishi i përpunuar

Organizata Botërore e Shëndetësisë ka klasifikuar mishrat e përpunuar si proshuta, hot dogët dhe sallamët si kancerogjenë. Mishi i përpunuar është gjithashtu i ngarkuar me natrium dhe yndyra të ngopura.

Çfarë duhet të hani në vend të kësaj: proshuta e rreme nuk ka gjasa të kënaqë dëshirat tuaja. Keshilla ime? Shkurtojini këto produkte.

Produkte të pjekura

Biskotat dhe ëmbëlsirat që blini janë shpesh të dendura në kalori, të ulëta në lëndë ushqyese dhe përmbajnë sasi të mëdha yndyrnash (veçanërisht yndyrna të ngopura si gjalpi) dhe sheqer. Të gjithë këta janë fajtorët e mëdhenj të kolesterolit të lartë.

Çfarë duhet të hani në vend të kësaj: Piqni në shtëpi dhe kontrolloni sasinë dhe llojin e yndyrës dhe sheqerit që përdorni.