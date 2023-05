5 fruta që përmirësojnë humorin tuaj

Depresioni është një gjendje serioze e shëndetit mendor që prek miliona njerëz në mbarë botën. Ndërsa ka mënyra të ndryshme si terapia dhe mjekimi për ta trajtuar atë, disa njerëz mund të kërkojnë gjithashtu mënyra natyrale për të përmirësuar gjendjen e tyre. Një nga mënyrat më efektive dhe më të arritshme për të rritur disponimin është duke konsumuar disa fruta të cilat përmbajnë lëndë ushqyese thelbësore që mund të ndihmojnë në zbutjen e simptomave të depresionit.

Banane

Bananet janë të njohura për nivelet e larta të triptofanit, një aminoacid që trupi e shndërron në serotonin. Serotonina është një neurotransmetues që ndihmon në rregullimin e humorit, oreksit dhe gjumit. Nivelet e ulëta të serotoninës janë të lidhura me depresionin, ankthin dhe gjendje të tjera të shëndetit mendor. Ngrënia e bananeve mund të ndihmojë në rritjen e niveleve të serotoninës dhe përmirësimin e humorit. Bananet janë gjithashtu të larta në kalium, i cili ndihmon në rregullimin e presionit të gjakut dhe uljen e stresit.

Manaferrat

Manaferrat si boronicat, luleshtrydhet dhe mjedrat janë të pasura me antioksidantë dhe vitaminë C. Antioksidantët ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit dhe stresit oksidativ në trup, të cilat të dyja kanë qenë të lidhura me depresionin dhe gjendje të tjera të shëndetit mendor. Vitamina C është një antioksidant i fuqishëm që mund të ndihmojë në uljen e niveleve të kortizolit, një hormon stresi që mund të shkaktojë ankth dhe depresion. Manaferrat janë gjithashtu të ulëta në kalori dhe të larta në fibra, duke i bërë ato një mundësi e mirë rostiçeri për ata që kërkojnë të mbajnë një peshë të shëndetshme.

Portokallet

Portokallet janë të pasura me vitaminë C e cila mund të ndihmojë në uljen e stresit dhe përmirësimin e humorit. Vitamina C ndihmon në uljen e niveleve të kortizolit, një hormon stresi që mund të shkaktojë ankth dhe depresion. Portokallet gjithashtu përmbajnë folate, një vitaminë B që ndihmon në rregullimin e humorit dhe zvogëlimin e simptomave të depresionit. Ngrënia e portokalleve mund të ndihmojë në rritjen e sistemit imunitar dhe përmirësimin e shëndetit të përgithshëm.

Ananasi

Ananasi është një frut tropikal që është i pasur me vitaminë C dhe bromelainë, një enzimë që ndihmon në reduktimin e inflamacionit në trup. Inflamacioni ka qenë i lidhur me depresionin dhe gjendjet e tjera të shëndetit mendor dhe ulja e inflamacionit mund të ndihmojë në përmirësimin e humorit. Ananasi është gjithashtu i lartë në fibra të cilat mund të ndihmojnë në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak dhe zvogëlojnë rrezikun e depresionit dhe ankthit.

Avokado

Avokado është një frut unik që është i pasur me yndyrna të shëndetshme, fibra dhe vitamina. Avokado përmban acide yndyrore omega-3 të cilat janë thelbësore për shëndetin e trurit dhe mund të ndihmojnë në uljen e simptomave të depresionit. Ai është gjithashtu i lartë në fibra, të cilat mund të ndihmojnë në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak dhe zvogëlojnë rrezikun e depresionit dhe ankthit.