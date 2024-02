5 sekretet e njerëzve që vuajnë nga ankthi

Ankthi është një reagim normal, por mban shumë sekrete . Njerëzit që e përjetojnë nuk e kalojnë mirë dhe më e keqja është se nuk e shohin veten të kuptuar nga ata që nuk e vuajnë këtë problem.

1.Kanë nevojë për dhembshuri

Njerëzit që vuajnë nga ankthi shihen ndonjëherë si njerëz të çmendur. Për shkak të kësaj, ata ndihen të keqkuptuar dhe nuk dinë se ku të drejtohen për të shfryer. Është një problem i natyrshëm që shpesh nuk ka shpjegim. Unë vuaj nga ankthi dhe nuk e di pse, pasi disa faktorë mund të ndikojnë në jetën tonë të përditshme. Prandaj, një person që vuan nga ankthi ka nevojë për dhembshuri. Dikush që mund ta dëgjojë pa e gjykuar, pa qortime, pa kritika. Nuk është e nevojshme ta kuptoni, sepse nëse nuk e keni vuajtur kurrë këtë problem, ndoshta do ta keni shumë të vështirë të vendosni veten në vendin e tij. Por, sigurohuni që ai ta dijë që jeni aty, se ai ju ka pranë. Kjo, edhe pse mund të mos duket ashtu, do t’ju ndihmojë shumë.

2.Nuk mund t’i shpëtojnë asaj që i sulmon

Nëse ajo që na shkakton shqetësim na pushton dhe nuk mund të shpëtojmë prej saj, si mund të dalim nga ajo situatë që vetëm sa na shton nervozizmin? Ajo mendon se personi që vuan nga ankthi nuk e ka zgjedhur atë. Kjo vjen nga një sërë faktorësh që e ndjekin dhe e vënë në dukje, duke gjeneruar këtë gjendje që shumë pak mund ta kuptojnë. Sado të përpiqen të shpëtojnë, është e pamundur. Asgjë nuk i çliron nga kjo ndjesi që i ndjek si hija e tyre kudo që shkojnë. Zgjidhja? Ata duhet të përballen me atë që u shkakton ankth . Të arratisesh nuk është e mundur, vetëm të kërkosh se ku është problemi, ta gjesh dhe të përpiqesh ta zgjidhësh. Paaftësia për t’i shpëtuar ankthit është mungesë e burimeve përballuese. Kjo është arsyeja pse do të jetë kaq e rëndësishme që të konsultoheni me një profesionist se si të merreni me situatat që ju pushtojnë. Personi që vuan nga ankthi ndjen se situata e ka pushtuar dhe nuk mund të bëjnë asgjë. Megjithatë, gjithçka varet nga përvetësimi i një sërë mjetesh, teknikash dhe aftësish që do t’ju ndihmojnë të përballeni me situatën në një mënyrë më adaptive.

3.Edhe gjëja më e thjeshtë i ngop

Ankthi vjedh energji dhe kur vjen koha fuqia e tij bëhet aq e madhe sa edhe çdo gjë e vogël mund të ngopë personin që vuan prej tij. Është normale që ndonjëherë të ndihemi të mbingarkuar, por kur përballemi me diçka të vogël që nuk duhet të shkaktojë as një minimum stresi , nuk është e zakonshme. Pse u ndodh kjo njerëzve që vuajnë nga ky problem? Sepse janë aq të rrethuar nga ky emocion, saqë, duke qenë se nuk e përballojnë dot, i përthith. Mendja e dikujt me nivele të larta ankthi është si një vullkan që shpërthen. Çdo gjë që hedhim në krater do të hidhet jashtë. Pavarësisht se sa i vogël është stimuli ose ngjarja që ata përjetojnë, ai do të ketë potencialin të shkaktojë më shumë ankth. Vetëm kur mendja juaj të qetësohet dhe të fitojë qetësi, e jashtme do të ndalojë së ngjallur një reagim të tillë tek individi.

4.Shqetësohen për gjëra qesharake

Njerëzit që vuajnë nga ankthi, ashtu si çdo gjë, sado e vogël, i vë në një gjendje shqetësimi të jashtëzakonshëm, ata gjithashtu preken nga detaje të parëndësishme në dukje. Kjo nuk duhet të ndodhë, por duke qenë se ata jetojnë të rrethuar nga shqetësime të vazhdueshme, ajo që ata bëjnë është të parashikojnë ngjarje, duke vizualizuar atë që mund të ndodhë. Frika nga ankthi bën që ajo që po vizualizoni të jetë mjaft negative. Kjo vetëm shkakton ankth që të tërhiqet nga këto mendime. Ata me të vërtetë nuk mund ta ndihmojnë dhe kjo është arsyeja pse ata kanë nevojë për njerëz që mund të jenë të kuptueshëm. Ata gjithmonë parashikojnë ngjarje dhe kjo shkakton një thirrje për ankth që nuk është gjë tjetër veçse një përgatitje për atë frikë për të cilën ata janë shumë të vetëdijshëm.

5.Frika juaj është reale

Frikat që shkaktojnë ankth tek disa njerëz mund të na duken të pabesueshme , por edhe nëse nuk jeni në gjendje t’i kuptoni ose t’i ndani ato, nuk do të thotë se ato nuk janë reale. Sigurisht, këto frikë janë shumë reale. Është e vërtetë në mendjen e tyre dhe shkakton atë reagim që ata nuk mund ta heqin qafe. Njerëzit që vuajnë nga ankthi kur ndeshen me frikën e tyre mendojnë se nuk mund t’i kontrollojnë ato. Në fakt, janë frika e tyre ajo që i kontrollon, duke u shkaktuar atyre këtë ndjenjë shqetësimi të vazhdueshëm nga i cili kanë aq frikë. Nëse vuani nga ky problem, do ta dini shumë mirë se nëse besoni se nuk mund të kontrolloni një situatë ose të kapërceni një frikë, do të jetë kështu. Çfarëdo që të besoni, çfarëdo që mendon të mendojë, do të bëhet e vërtetë.

Mos e lejo këtë. Mësoni të kuptoni njerëzit me ankth dhe tuajin nëse vuani prej tij. Asnjëherë mos i shpëtoni asaj që e shkakton, përpiquni të dini se çfarë e shkakton atë! Vetëm atëherë mund të filloni të zgjidhni dhe të përballeni me frikën tuaj. A jeni gati për këtë?