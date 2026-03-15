5 shenja paralajmëruese që po konsumoni shumë fibra

Fibra ushqimore – e njohur shpesh edhe si “roughage” – është një lloj karbohidrati që gjendet në ushqimet me origjinë bimore.
Megjithëse trupi i njeriut nuk e tret plotësisht fibrën, ajo është shumë e rëndësishme për shëndetin. Konsumimi i saj sjell një sërë përfitimesh, duke përfshirë përmirësimin e tretjes, mbështetjen e shëndetit të zemrës dhe ndihmën në kontrollin e peshës.
Por sa fibra duhet të konsumojmë çdo ditë dhe çfarë ndodh nëse e tejkalojmë sasinë e rekomanduar?
Për të sqaruar këtë, gazeta Metro (UK newspaper) bisedoi me Barbara Kubicka, mjeke dhe ish-mjeke e përgjithshme në National Health Service, e cila shpjegon se çfarë ndodh në trup kur konsumojmë shumë fibra. Disa nga efektet, sipas saj, nuk janë aspak të këndshme.
Sa fibra duhet të konsumojnë të rriturit çdo ditë?
Sipas Dr. Kubicka, të rriturit duhet të synojnë rreth 30 gramë fibra në ditë.
Idealisht, kjo sasi duhet të vijë nga një kombinim ushqimesh si:
perimet
frutat
drithërat integrale
bishtajoret
arrat dhe farat
Ajo thekson se rritja e konsumit të fibrave duhet të bëhet gradualisht, ndërsa është shumë e rëndësishme të pini edhe mjaftueshëm ujë.
Kur sasia e fibrave rritet shumë shpejt, atëherë shpesh fillojnë të shfaqen simptoma të ndryshme të tretjes.
Pse janë të rëndësishme fibrat?
Fibra luan një rol shumë të rëndësishëm në shëndetin e sistemit tretës. Sipas mjekes, shumica e njerëzve në Mbretërinë e Bashkuar në fakt nuk konsumojnë mjaftueshëm fibra.
Ajo ndihmon në:
mbështetjen e mikrobiomës së zorrëve
rregullimin e nivelit të sheqerit në gjak
funksionimin normal të sistemit tretës
Megjithatë, si me shumicën e gjërave në ushqyerje, edhe këtu mund të ketë tepricë të një gjëje të mirë, veçanërisht nëse rritja e konsumit bëhet shumë shpejt.
Kur ndodh kjo, zorra mund të ketë vështirësi të përshtatet dhe mund të shfaqen disa shqetësime.
Shenjat që tregojnë se po konsumoni shumë fibra
Fryrje e barkut
Një nga simptomat e para që vërejnë njerëzit është fryrja e barkut.
Nëse rritni papritur sasinë e fibrave – sidomos nga drithërat integrale, bishtajoret ose suplementet – bakteret në zorrë fillojnë të fermentojnë më shumë fibra.
Ky proces prodhon gazra dhe mund të shkaktojë ndjenjë të pakëndshme fryrjeje pas ngrënies.
Gazra më të shpeshta
Së bashku me fryrjen, shumë njerëz vërejnë edhe shtim të gazrave.
Një rritje e lehtë është normale kur përmirësoni dietën, por nëse bëhet e tepruar, mund të jetë shenjë se sistemi tretës po përpiqet të përshtatet me ndryshimin e papritur.
Dhimbje barku dhe ngërçe
Disa persona mund të përjetojnë edhe ngërçe në bark ose parehati në tretje.
Fibra e patretshme, që gjendet në ushqime si krundet apo disa drithëra integrale, mund të stimulojë fort zorrët. Nëse trupi nuk është mësuar me të, kjo mund të shkaktojë dhimbje ose ngërçe.
Kapsllëk
Edhe pse fibra zakonisht ndihmon tretjen, në disa raste mund të ketë efekt të kundërt.
Fibra shton volumin e jashtëqitjes dhe thith ujë. Nëse rritni konsumimin e saj pa pirë mjaftueshëm lëngje, jashtëqitja mund të bëhet më e fortë dhe më e vështirë për t’u kaluar.
Jashtëqitje më të shpeshta ose më të buta
Nga ana tjetër, tek disa njerëz tretja mund të përshpejtohet.
Një konsum shumë i lartë i fibrave mund të shpejtojë lëvizjen e ushqimit në zorrë, duke çuar në jashtëqitje më të buta ose nevojë më të shpeshtë për të shkuar në tualet.
Një shenjë tjetër: stomaku “i zhurmshëm”
Sipas Dr. Kubicka, një shenjë e thjeshtë mund të jetë edhe fakti që stomaku fillon të bëjë zhurma të shpeshta, si gurgullima.
Kjo ndodh sepse sasi të mëdha fibrash fermentohen në zorrë dhe prodhojnë gazra.
Prandaj, ekspertët rekomandojnë që sasia e fibrave të rritet gradualisht, duke u shoqëruar gjithmonë me mjaftueshëm ujë, në mënyrë që sistemi tretës të ketë kohë të përshtatet.