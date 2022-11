7 gjëra që i ndodhin trupit nëse shmangni mëngjesin

E dini që çdo ditë duhet të konsumoni pesë vakte: mëngjes, drekë, darkë dhe dy mes vakte, një pasdite dhe një në mesditë, në mënyrë që të mos gjendemi shumë të uritur në vaktin tjetër?! Nëse mendoni se do të humbisni peshë duke anashkaluar ushqimet, e keni gabim. Dhe nëse planifikoni të shmangni mëngjesin, atëherë jeni me të vërtetë në rrezik.

Nëntë italianë nga 10 hanë mëngjes. Por 17% besojnë se kapërcimi i tij nuk është problem. Por, Dr. Valeria del Balzo, biologe ushqimore në Universitetin e La Sapienza di Roma na tregon se çfarë ndodh me trupin nëse shmangim mëngjesin.

Mungesa e fuqisë

Pas agjërimit gjatë natës, furnizimet e glukozës janë varfëruar dhe është mirë t’i rivendosni ato me mëngjes, i cili mban në ekuilibër mekanizmat endokrine, metabolikë dhe kardiovaskular. Ne duhet të mbushim rezervuarin tonë në mëngjes, duke filluar me karbohidratet, qumështin dhe frutat: bukë, biskota, drithëra, sheqerna që lëshojnë ngadalë energjinë gjatë gjithë mëngjesit dhe ditës. Dhe kos, me proteinat dhe yndyrat që na bëjnë të ndjehemi të ngopur.

Hidratim i ulët sidomos në verë

Duhet të marrim shumë lëngje që nga mëngjesi, duke pirë qumësht të freskët me ose pa kafe. Qumështi përmban ujë, proteina, yndyrna, sheqerna, kripëra minerale, vitamina. Kosi dhe lëngu i frutave pa sheqer ose çaji i shtuar janë të mirë gjithashtu.

Ju shëndosheni

Duke anashkaluar mëngjesin, ju shëndosheni, nuk humbni peshë. Sepse duke ngrënë herët në mëngjes ne rrisim ndjenjën e përgjithshme të ngopjes.

Ju jeni nervoz

Edhe gjendja shpirtërore përmirësohet: e ëmbla rrit prodhimin e serotoninës e cila na qetëson dhe largon stresin, duke na dhënë një ndjenjë të mirëqenies që do të na shoqërojë gjatë gjithë ditës.

Aktivitet i ngadalshëm njohës

Kalimi i mëngjesit zvogëlon aftësinë për t’u përqendruar, ndërsa një vakt i mirë përmirëson kujtesën, nivelin e vëmendjes, dëgjimin dhe mirëkuptimin.

Performanca sportive e ulët

Sporti rrezikohet nëse nuk konsumoni mëngjes, sepse ne duhet të rindërtojmë dhe zgjedhim rezervat tona të karbohidrateve, mëlçisë dhe muskujve që na japin energji për të bërë aktivitete fizike.

Zemra është në rrezik

Ushqimi i mëngjesit përmirëson shëndetin tonë, duke zvogëluar rrezikun e hipertensionit dhe goditjeve kardiovaskulare.