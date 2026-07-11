73.221 palestinezë të vrarë që nga tetori 2023

Numri i palestinezëve të vrarë në Rripin e Gazës nga ofensiva izraelite ka arritur në 73.221, ndërsa 173.643 persona janë plagosur që nga 7 tetori 2023, njoftuan burime mjekësore në Gaza.
Sipas tyre, gjatë 24 orëve të fundit spitalet kanë pranuar shtatë trupa të pajetë, përfshirë një të nxjerrë nga rrënojat, si dhe 28 të plagosur.
Burimet mjekësore shtuan se që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 11 tetor të vitit të kaluar, janë vrarë 1.098 persona dhe janë plagosur 3.535 të tjerë. Gjatë kësaj periudhe janë nxjerrë gjithashtu 800 trupa nga rrënojat.
Sipas të njëjtave burime, shumë viktima vazhdojnë të mbeten të bllokuara nën rrënoja dhe në rrugë, ndërsa ekipet e ambulancës dhe mbrojtjes civile nuk kanë mundësi t’i arrijnë. /mesazhi