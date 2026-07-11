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Turqia shënon 31-vjetorin e gjenocidit në Srebrenicë

Drejtori i Komunikimeve i Türkiyes, Burhanettin Duran, ka shënuar 31-vjetorin e gjenocidit në Srebrenicë, duke e përshkruar atë si një nga kapitujt më të errët të historisë njerëzore dhe si një plagë që mbetet e hapur në ndërgjegjen kolektive.

Në një deklaratë, Duran tha se masakra, e cila mori jetën e më shumë se 8 mijë myslimanëve boshnjakë, vazhdon të mbetet një nga krimet më të rënda të kryera ndonjëherë kundër dinjitetit njerëzor. Ai tha se i kujton me mëshirë ata që u vranë në gjenocid dhe se ndan me gjithë zemër dhimbjen dhe pikëllimin e popullit boshnjak.

Duran tha se Türkiye do të vazhdojë të qëndrojë fuqishëm në mbrojtje të paqes, drejtësisë dhe dinjitetit njerëzor, si dhe të mbetet zë i të shtypurve kudo ku ndodhin përndjekje, padrejtësi apo tragjedi humanitare, nga Bosnjë e Hercegovina te Kosova, Kaukazi, Lindja e Mesme, Gaza dhe Afrika.

Ai iu referua fjalëve të presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan se një botë më e drejtë është e mundur, duke shtuar se Ankaraja do të vazhdojë të punojë për forcimin e ndërgjegjes së përbashkët njerëzore dhe për vendosjen e paqes së qëndrueshme.

Gjenocidi në Srebrenicë ndodhi në korrik të vitit 1995, kur forcat serbe të Bosnjës, nën komandën e gjeneralit Ratko Mladiq, morën kontrollin e Srebrenicës, e shpallur nga OKB-ja si “zonë e sigurt”, dhe vranë në mënyrë sistematike më shumë se 8 mijë burra dhe djem boshnjakë brenda disa ditësh.

Gjenocidi në fjalë është njohur nga gjykatat ndërkombëtare si akt gjenocidi dhe si mizoria më e rëndë në tokën evropiane që nga Lufta e Dytë Botërore.

Ankaraja ka shfrytëzuar rastin e përvjetorit edhe në vitet e mëparshme për të përsëritur thirrjet për llogaridhënie ndërkombëtare dhe për të paralajmëruar kundër përsëritjes së mizorive masive që mbeten pa përgjigje nga komuniteti ndërkombëtar.

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