Pse trangujt bëhen të hidhur dhe si ta ndaloni problemin me kohë

Një detaj i vogël në kujdesin ndaj bimës mund ta ndryshojë krejt shijen e frutave
Shumë njerëz shijen e hidhur të trangujve në këtë periudhë të vitit ia atribuojnë menjëherë temperaturave të larta, por shkaku i vërtetë më shpesh është kombinimi i disa faktorëve që e ekspozojnë bimën ndaj stresit.
Gjatë korrikut, kushtet atmosferike mund të jenë shumë të ndryshueshme. Ditët tropikale, netët e freskëta dhe shirat e rrëmbyeshëm ndërrohen shpesh, ndërsa pikërisht këto kushte mund të ndikojnë në cilësinë e frutave dhe në shijen e tyre. Lajmi i mirë është se problemi, në shumicën e rasteve, mund të parandalohet ose të zgjidhet nëse shkaku njihet me kohë.
Ujitja e parregullt është shkaku më i shpeshtë i hidhësisë
Trangujt nuk i përballojnë mirë luhatjet e mëdha të lagështisë në tokë, prandaj ujitja e rregullt është një nga faktorët kryesorë për cilësinë e frutave. Nëse bimën nuk e ujitni për disa ditë, e më pas e ujitni papritur me shumë ujë të ftohtë, rrënja pëson stres, gjë që shumë shpejt reflektohet në shijen e trangujve.
Veçanërisht e rëndësishme është që, gjatë vapës së verës, toka të mos thahet kurrë plotësisht.
Për të parandaluar që trangujt të bëhen të hidhur, ndiqni disa rregulla të thjeshta:
• Ujitini rregullisht, me sasi më të vogla uji.
• Përdorni ujë të vakët.
• Ujitini herët në mëngjes ose në mbrëmje.
• Kontrolloni rregullisht lagështinë e tokës në thellësi rreth pesë centimetra.
Uji i ftohtë mund ta prishë shijen e frutave
Ujitja e trangujve me ujë të ftohtë nga pusi ose ujësjellësi mund të jetë një nga arsyet pse frutat bëhen të hidhur. Gjatë verës, uji shpesh është dukshëm më i ftohtë se toka e ngrohur, ndaj ndryshimi i papritur i temperaturës shkakton stres te rrënja.
Për shkak të kësaj, bima i përthith më dobët lëndët ushqyese, rritja ngadalësohet, gjethet mund të zverdhen, ndërsa cilësia dhe shija e frutave përkeqësohen.
Ekspertët këshillojnë që ujin, para ujitjes, ta lini të qëndrojë për disa orë ose ta ngrohni në një fuçi të vendosur në diell. Nëse fuçinë e mbuloni me foli të zezë, uji do të ngrohet më shpejt dhe do ta ruajë më gjatë temperaturën e përshtatshme.
Në mes të verës, trangujve u duhen më shumë lëndë ushqyese
Korriku është periudhë e frutifikimit intensiv, ndaj trangujt shpenzojnë shumë energji. Kur tokës i mungojnë lëndët ushqyese, cilësia e frutave bie, ndërsa hidhësia bëhet më e theksuar.
Në këtë periudhë, bimëve më shpesh u mungojnë kaliumi dhe magnezi, gjë që mund të vërehet nga gjethet e zbehta dhe skajet e thara.
Një nga mënyrat e thjeshta për t’i ushqyer është përdorimi i hirit të drurit. Përzieni një gotë hi me një kovë ujë, lëreni të qëndrojë rreth 12 orë, e më pas hidhni rreth një litër tretësirë nën secilën bimë.
Kujdes të mos e teproni me plehrat azotike. Ato nxisin rritjen e bujshme të gjetheve, ndërsa kaliumi dhe magnezi janë shumë më të rëndësishëm për cilësinë, shijen dhe krokantësinë e frutave.
Toka e mbinxehur e ngarkon rrënjën
Edhe me ujitje të rregullt, rrënja e trangujve mund të vuajë nga toka e mbinxehur, sidomos nëse toka është e errët dhe nuk është e mbrojtur me mulch.
Një shtresë mulch-i nga bari i kositur pa fara, kashta ose sana, me trashësi pesë deri në shtatë centimetra, e mbron rrënjën nga mbinxehja, zvogëlon avullimin e ujit dhe ndihmon tokën ta ruajë më gjatë lagështinë.
Kopshtarët me përvojë theksojnë se trangujt, shpesh vetëm disa ditë pas vendosjes së mulch-it, përsëri marrin shije më të këndshme dhe e humbin hidhësinë karakteristike.
Luhatjet e mëdha të temperaturës e ngarkojnë edhe më shumë bimën
Ndryshimet e papritura të temperaturës paraqesin stres të madh për trangujt. Kur temperatura ditore kalon 30 gradë, ndërsa gjatë natës bie ndjeshëm, bima rritet më vështirë dhe zhvillon më dobët frutat. Efekt të ngjashëm kanë edhe shirat e ftohtë të verës, moti me erë dhe ftohjet më të gjata.
Nëse trangujt i kultivoni në serrë, problem mund të jetë edhe temperatura tepër e lartë, sidomos kur kalon 35 gradë.
Për t’i mbrojtur bimët dhe për ta ulur stresin, ndiqni këto këshilla:
• Mbylleni serrën më herët në mbrëmje, për ta ruajtur nxehtësinë.
• Gjatë vapës së madhe siguroni hijezim.
• Ajroseni rregullisht serrën.
• Mbajeni temperaturën sa më të qëndrueshme.
Kur kushtet e kultivimit stabilizohen, frutat e rinj zakonisht bëhen përsëri të shijshëm, të ëmbël dhe krokantë, pa hidhësi të theksuar.