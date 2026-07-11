Ecja në natyrë forcon imunitetin dhe ul stresin

Një studim sugjeron se kalimi i tre ditëve në pyll mund të rrisë me afro 80% aktivitetin e qelizave NK (Natural Killer), të cilat janë pjesë e sistemit imunitar dhe ndihmojnë organizmin të luftojë qelizat e dëmtuara, përfshirë edhe ato kancerogjene.
Sipas studiuesve, ajri i pastër, ulja e stresit dhe përbërësit natyrorë të çliruar nga pemët ndikojnë pozitivisht në forcimin e sistemit imunitar dhe rritjen e aftësisë së organizmit për t’u mbrojtur.
Ekspertët theksojnë se qëndrimi në natyrë nuk zëvendëson trajtimet mjekësore, por mund të jetë një mënyrë e dobishme për të mbështetur mirëqenien fizike dhe mendore, duke treguar edhe një herë rëndësinë e lidhjes me natyrën për shëndetin.
Në një botë gjithnjë e më të urbanizuar dhe teknologjike, ndarja nga natyra është bërë një problem i madh për shëndetin tonë mendor dhe fizik. Megjithatë, ecja në pyll apo në hapësira të gjelbra po zbulon një rol të jashtëzakonshëm në mirëqenien e njerëzve.
Studimet tregojnë se vetëm 20 minuta ecje në natyrë ndihmojnë në uljen e nivelit të kortizolit, hormonit të stresit, duke përmirësuar humorin dhe rritjen e energjisë. Kjo praktikë është bërë e njohur me emrin “shinrin-yoku” ose “banjë pylli”, një term japonez që përshkruan lidhjen e thellë me natyrën përmes shqisave.
Ecja në pyll ndihmon gjithashtu në përmirësimin e sistemit imunitar, për shkak të substancave kimike natyrale që thithim gjatë kohës që jemi në ambientin e gjelbër. Për më tepër, kontakti me natyrën përmirëson fokusin dhe kreativitetin, veçanërisht tek fëmijët dhe të rriturit që kalojnë shumë kohë para ekraneve.