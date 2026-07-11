Ju rrjedh gjak nga hunda? Ja çfarë duhet të bëni menjëherë

Rrjedhja e gjakut nga hunda është një problem i zakonshëm që mund të shkaktohet nga ajri i thatë, temperaturat e larta, alergjitë ose irritimi i mukozës së hundës.
Specialistët këshillojnë që në rast të gjakderdhjes, të qëndroni ulur dhe të përkulni kokën pak përpara, ndërsa me gishta të shtrëngoni pjesën e butë të hundës për rreth 10 deri në 15 minuta.
Gjithashtu, vendosja e një kompresë të ftohtë mbi hundë ose faqe mund të ndihmojë në ngadalësimin e gjakderdhjes. Nuk rekomandohet të anoni kokën mbrapa, pasi gjaku mund të shkojë në fyt.
Nëse gjakderdhja zgjat më shumë se 20 minuta, përsëritet shpesh ose shoqërohet me simptoma të tjera shqetësuese, është e rëndësishme të kërkohet ndihmë mjekësore.