Spreji kundër diellit nuk përdoret siç mendoni, dermatologët tregojnë gabimet që mund t’ju kushtojnë lëkurën

Dermatologët këshillojnë si ta aplikoni drejt, sa shpesh duhet ta përsërisni dhe pse nuk duhet përdorur pranë nxehtësisë
Produktet për mbrojtje nga dielli në formë spreji janë ndoshta mënyra më e lehtë, më e shpejtë dhe më praktike për ta mbrojtur lëkurën nga rrezet e diellit. Megjithatë, edhe gjatë përdorimit të tyre duhet pasur kujdes.
Ato veprojnë njësoj si llojet e tjera të kremrave kundër diellit, si emulsionet, xhelët, stikat e të tjera, sa i përket mbrojtjes nga rrezatimi diellor. Dallimi kryesor qëndron kryesisht te tekstura dhe mënyra e aplikimit.
Shumica e sprejeve për mbrojtje nga dielli përthithen lehtë nga lëkura falë përbërjes së lehtë, nuk lënë gjurmë yndyre dhe, në të njëjtën kohë, janë rezistente ndaj ujit. Megjithatë, ka disa këshilla që ia vlen t’i dini nëse sprejet janë zgjedhja juaj.Kushtojini vëmendje sasisë së sprejit që aplikoni
Sipas Akademisë Amerikane të Dermatologjisë (AAD), sasia e kremit kundër diellit që i nevojitet një të rrituri për ta mbuluar plotësisht trupin është afërsisht sa ajo që mund të mbajë në pëllëmbë.
Meqenëse është e vështirë të përcaktohet saktësisht sa sprej keni spërkatur në lëkurë, rregulli është të spërkatni derisa lëkura të fillojë të shkëlqejë. Po ashtu, është e rëndësishme të mbani mend se një shishe spreji për mbrojtje nga dielli prej rreth 150 ml zakonisht mjafton për afërsisht gjashtë aplikime.
Aplikojeni mirë dhe në mënyrë të barabartë menjëherë pas larjes në det
Për t’u siguruar se nuk keni lënë pa mbuluar ndonjë pjesë të trupit dhe se kremi kundër diellit është shpërndarë në mënyrë të barabartë në lëkurë, aplikojeni menjëherë pas larjes. Mos harroni të mbuloni edhe zonat që shpesh anashkalohen ose janë më të vështira për t’u arritur, si veshët, balli, hunda, shputat dhe pjesa prapa gjunjëve.
Spreji kundër diellit mbetet sprej…
Asnjëherë mos e aplikoni sprejin kundër diellit, as ndonjë produkt tjetër në formë spreji, pranë burimeve të nxehtësisë ose pranë diçkaje të ndezshme, si qirinjtë, për shembull, apo gjatë kohës që pini duhan.
Edhe pse kremi kundër diellit nuk konsiderohet material i ndezshëm, ai mund të bëhet i tillë kur përdoret në formë spreji. Prandaj, sigurohuni që të jeni larg çdo burimi të mundshëm rreziku.
Këshillë shtesë: Pavarësisht nga lloji i kremit kundër diellit që përdorni, mos harroni ta riaplikoni çdo dy orë kur jeni në ambient të hapur, ose menjëherë pas notit apo djersitjes së tepërt.