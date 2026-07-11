A është në rregull që fëmijët të pinë ujë të gazuar?

Uji i gazuar, me flluskat dhe ndjesinë e tij unike në gojë, është një pije që fëmijët ose e duan ose e urrejnë.
Është bërë jashtëzakonisht popullor tek të rriturit vitet e fundit, kështu që nuk është çudi që edhe fëmijët duan ta provojnë.
Por a është e sigurt t’i lejojmë ta pinë?
Për t’iu përgjigjur pyetjeve që kanë shumë prindër, Today.com foli me një dentist pediatrik dhe një dietolog të regjistruar. Për qëllimet e këtij artikulli, uji i gazuar do të thotë ujë që nuk ka kalori ose lëng të shtuar.
Kur mund të fillojnë fëmijët të pinë ujë të gazuar?
Nuk ka një moshë të caktuar, por unë nuk do të rekomandoja t’u jepni ujë të gazuar foshnjave dhe fëmijëve shumë të vegjël”, thotë Dr. Ashley Lerman, një dentiste pediatre dhe themeluese e aplikacionit të kujdesit oral Firstgrin.
Dhëmbët dhe zakonet e tyre të të ngrënit janë ende në zhvillim dhe ata nuk kanë nevojë për pije me aromë ose të gazuara”, shpjegon ajo për fëmijët nën tre vjeç. “Nëse e ofroni, është ideale që ata të pinë pak ujë të thjeshtë më pas për të neutralizuar aciditetin në gojën e tyre dhe për të parandaluar prishjen e dhëmbëve.”
Kristin Kirkpatrick, ish-kryedietologe në Klinikën e Cleveland dhe themeluese e KAK Consulting, shton: “Kur këshilloj prindërit në praktikën time, gjithmonë sugjeroj që të konsumoni vetëm qumësht dhe ujë për aq kohë sa të jetë e mundur.”
Efektet e ujit të gazuar në dhëmbët e fëmijëve
Kirkpatrick thekson se nuk ka shumë studime mbi efektet e ujit të gazuar në dhëmbët e fëmijëve, por Lerman thotë se acidi karbonik që krijon flluskat “mund të dobësojë smaltin e dhëmbëve me kalimin e kohës”.
Kjo është e vërtetë si për dhëmbët e qumështit ashtu edhe për dhëmbët e përhershëm që sapo kanë dalë, të cilët janë më të ndjeshëm se smalti i përhershëm i pjekur”, vazhdon ajo. “Ndërsa nuk është aq i dëmshëm sa lëngu ose soda, nuk është as plotësisht neutral.”
Nëse konsumohet ujë i gazuar, Lerman rekomandon ta pini të gjithën menjëherë, në vend që ta pini me gllënjka gjatë gjithë ditës. Pirja e ujit të thjeshtë më pas mund të ndihmojë në uljen e ndikimit në dhëmbët tuaj, shkruan Index.hr.
Po soda me aromë?
Kirkpatrick vëren se soda me lëng të shtuar është ndoshta ende një zgjedhje më e shëndetshme se soda. Megjithatë, shtimi i lëngut mund të ketë një ndikim negativ në shëndetin dentar të fëmijëve.
Sa më e lartë të jetë përqindja e lëngut, aq më shumë sheqer ka në pije, dhe sheqeri ushqen bakteret që shkaktojnë kavitete,” thotë Lerman.
“Goda e thjeshtë është një zgjedhje më e mirë se soda me lëng të shtuar.”