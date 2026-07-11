Përkeqësohet shpërthimi i kolerës në Sudan, OBSh-ja paralajmëron për rritje të viktimave

Kolera është rikthyer në Sudan dhe po prek disa shtete, kryesisht në pjesën perëndimore të vendit, përfshirë Darfurin dhe Kordofanin, paralajmëroi të premten Organizata Botërore e Shëndetësisë e OKB-së.
“Kolera është rikthyer dhe po prek disa shtete, kryesisht në pjesën perëndimore të vendit, Darfurët dhe Kordofanët”, tha dr. Shible Sahbani, përfaqësues i OBSh-së në Sudan, gjatë një informimi në Gjenevë.
Agjencia tha se janë konfirmuar më shumë se 1.330 raste dhe 114 vdekje. Megjithatë, ajo paralajmëroi se numri real i viktimave ka të ngjarë të jetë shumë më i lartë, ndërsa qindra mijëra njerëz po largohen nga luftimet në Kordofanin e Veriut.
Shkalla e vdekshmërisë nga rastet e kolerës ka arritur në 13,7 për qind, të cilën Sahbani e përshkroi si “jashtëzakonisht të lartë”, duke paralajmëruar se pritet të përkeqësohet me nisjen e sezonit të shirave.
Kordofani i Veriut mbetet epiqendra e luftimeve mes Forcave të Armatosura Sudaneze dhe Forcave të Mbështetjes së Shpejtë paraushtarake, duke i vendosur shërbimet shëndetësore nën presion të madh.
“Jemi veçanërisht të shqetësuar për përhapjen e kolerës në El-Obeid, në Kordofanin e Veriut, ku qasja është shumë e kufizuar dhe ku sistemi i brishtë shëndetësor po përballet me presion në rritje”, tha Sahbani. “Objektet shëndetësore atje janë të mbingarkuara dhe qasja në kujdes është shumë, shumë e kufizuar”.
OBSh-ja tha se ka parapozicionuar furnizime shëndetësore për më shumë se 25 mijë njerëz në El-Obeid, por Sahbani pranoi se “kjo nuk mjafton”. Agjencia e OKB-së dorëzoi gjithashtu 8,5 tonë furnizime mjekësore në Kadugli dhe Dilling, në Kordofanin e Jugut, duke shënuar dërgesën e saj të parë në Kadugli që nga dhjetori 2024, pas muajsh bllokimesh të qasjes.
Duke bërë thirrje për mbështetje më të madhe ndërkombëtare, Sahbani tha: “U bëjmë thirrje partnerëve dhe donatorëve tanë të na ndihmojnë që së pari të kemi qasje dhe së dyti të mund të dërgojmë furnizime të mjaftueshme dhe shërbime të mjaftueshme në El-Obeid”.