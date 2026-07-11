Pothuajse të gjithë kanë përjetuar të paktën një herë çarje të pakëndshme në cepat e buzëve.
Edhe pse zakonisht nuk janë shenjë e një problemi serioz, ato mund të jenë të dhimbshme, kruajtëse dhe t’i bëjnë të vështira aktivitetet e përditshme si të ngrënit ose të folurit.
Termi mjekësor për plagët e inflamuara dhe të çara në cepat e buzëve është keiliti këndor.
Sipas Klinikës së Cleveland, kjo është një gjendje e zakonshme inflamatore e lëkurës që prek njërën ose të dy cepat e buzëve. Shkakton skuqje, tharje, çarje dhe plagë të dhimbshme. Edhe pse mund të zgjasë shumë dhe të jetë shumë e pakëndshme, gjendja zakonisht nuk është e rrezikshme dhe shpesh trajtohet me sukses me kremra ose pomada të përshtatshme.
Është e rëndësishme të dini se keiliti këndor nuk është ngjitës si herpesi, megjithëse njerëzit ndonjëherë e ngatërrojnë atë për shkak të pamjes së tij të ngjashme.
Pse çahen cepat e buzëve?
Një nga shkaqet më të zakonshme është mbajtja e pështymës në cepat e buzëve. Kjo bën që lëkura të laget vazhdimisht, pastaj të thahet dhe të irritohet, gjë që me kalimin e kohës mund të çojë në çarje dhe inflamacion.
Keiliti këndor mund të shkaktohet edhe nga një sërë faktorësh të tjerë, siç janë infeksionet kërpudhore ose bakteriale, lëkura e thatë, mbajtja e protezave, disa probleme të lëkurës ose mangësitë ushqyese.
Mjekët kanë sugjeruar që cepat e çarë të gojës mund të lidhen edhe me mungesën e vitaminës B2, ose riboflavinës. Mungesa e riboflavinës është një nga shkaqet e njohura ushqyese të kësaj gjendjeje, pasi vitamina B2 është e përfshirë në ruajtjen e lëkurës dhe mukozave të shëndetshme. Mungesa mund të shkaktojë ndryshime të tilla si çarje e lëkurës në cepat e buzëve, inflamacion i buzëve (keilit) dhe inflamacion i gjuhës (glosit).
Vitamina B2 është e rëndësishme për shëndetin e lëkurës, syve dhe sistemit nervor, dhe është gjithashtu e përfshirë në prodhimin e energjisë nga ushqimi. Marrja e rekomanduar ditore për të rriturit është rreth 1.3 mg për burrat dhe 1.1 mg për gratë. Sasi të mjaftueshme mund të merren përmes një diete të larmishme, dhe burime të mira janë qumështi, vezët, kërpudhat, kosi dhe drithërat e fortifikuara.
Shenja të vogla që trupi mund të dërgojë
Disa ndryshime në trup mund të shoqërohen me mungesë të vitaminave dhe mineraleve të caktuara, megjithëse ato nuk nënkuptojnë gjithmonë se ka një mangësi.
Për shembull, zbehja e theksuar e lëkurës mund të shoqërohet me mungesë të vitaminës B12 ose hekurit, ndërsa ndryshimet në thonj ndonjëherë mund të tregojnë mungesë të disa lëndëve ushqyese. Njollat e bardha në thonj mund të shfaqen për arsye të ndryshme, duke përfshirë mungesën e zinkut, ndërsa gjakderdhja e mishrave të dhëmbëve mund të shoqërohet me marrjen e pamjaftueshme të vitaminave C.
Vetullat e holluara, veçanërisht në pjesën e jashtme, lidhen nga disa mjekë me çrregullime të tiroides ose mangësi të caktuara të lëndëve ushqyese. Dhimbjet muskulore dhe sindroma e këmbëve të shqetësuara mund të lidhen me mungesën e magnezit, ndërsa flokët e holluar mund të kenë një numër shkaqesh, duke përfshirë mangësitë e vitaminave.
Duart dhe këmbët vazhdimisht të ftohta, rrathët e errët nën sy ose një dëshirë e pazakontë për të ngrënë akull mund të jenë gjithashtu shenja që ia vlen t’i përmendni mjekut tuaj, veçanërisht nëse ato vazhdojnë për një kohë të gjatë. Për shembull, dëshira për të ngrënë akull, e njohur si pagofagia, mund të lidhet me mungesën e hekurit.