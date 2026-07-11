Mjeku gjerman dënohet me burgim të përjetshëm për vrasjen e 15 pacientëve

Një mjek gjerman i kujdesit paliativ është dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e 15 pacientëve të tij.
Një gjykatë në Berlin e shpalli 41-vjeçarin, të identifikuar vetëm si Johannes M. në përputhje me rregullat gjermane të privatësisë, fajtor për vrasjen e 12 grave dhe 3 burrave midis shtatorit 2021 dhe korrikut 2024, shkruan BBC.
Autoritetet besojnë se këto vrasje mund të jenë vetëm maja e ajsbergut. Prokurorët aktualisht po hetojnë dhjetëra incidente të tjera që përfshijnë mjekun.
Viktimat e tij ishin midis moshës 25 dhe 94 vjeç. Gjykata dëgjoi se të gjithë ishin në gjendje kritike, por se vdekja e tyre nuk ishte e afërt.