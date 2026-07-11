Punoni në temperatura të larta? Ky rrezik shpesh nuk shihet derisa të ndodhë lëndimi

Nuk bëhet fjalë vetëm për goditje nga të nxehtit, sepse trupi mund të humbasë saktësinë edhe pa simptoma të dukshme
Përveç pasojave të drejtpërdrejta shëndetësore, si dehidratimi, rraskapitja nga nxehtësia dhe goditja nga të nxehtit, ekspozimi ndaj temperaturave të larta ka edhe një efekt më pak të dukshëm, por shumë të rëndësishëm: rrit rrezikun nga lëndimet e zakonshme në vendin e punës. Megjithatë, këto nuk janë pasojat e vetme të mundshme shëndetësore të kushteve tropikale të temperaturës për jetën dhe funksionimin e përditshëm.
Çfarë thotë shkenca për lëndimet në punë gjatë vapës së tepërt: më shumë se vdekshmëri
Në përfundimet e studimit të kryer nga Jaswal dhe bashkëpunëtorët (2026), duke iu referuar të dhënave nga literatura shkencore, thuhet se nxehtësia e tepërt kontribuon në pothuajse 23 milionë lëndime në punë çdo vit në mbarë botën.
Sipas profesoreshës, ky fakt tregon se barra e vapës ekstreme nuk matet vetëm me vdekshmërinë dhe shtrimet në spital, por edhe me rënien e aftësisë për punë, shtimin e gabimeve, lëndimeve dhe ngarkesën mbi sistemin e mbrojtjes në punë.
Rreziku nga lëndimet fillon shumë më herët, para temperaturave ekstreme
Studimi i Alahmad dhe bashkëpunëtorëve (2025) tregon se këto lëndime, në evidenca, zakonisht nuk i atribuohen ndikimit të nxehtësisë, por regjistrohen si lëndime të zakonshme në punë. Autorët analizuan 845.014 lëndime të raportuara në sistemin OSHA gjatë vitit 2023, ndërsa për një vlerësim më të gjerë kombëtar përdorën të dhëna për gjithsej 2.368.900 lëndime në sektorin privat në SHBA gjatë të njëjtit vit.
U tregua se rreziku nga lëndimet fillon të rritet tashmë në indeksin e nxehtësisë prej 29,4 °C, ndërsa shtohet ndjeshëm mbi 32,2 °C. Në këtë kontekst, indeksi i nxehtësisë është më i rëndësishëm se vetë temperatura e ajrit, sepse përveç temperaturës përfshin edhe lagështinë, duke pasqyruar më saktë ngarkesën reale termike për organizmin.
Krahasuar me vlerën referente prej 26,7 °C, rreziku nga lëndimi ishte më i lartë për 3 për qind në 32,2 °C, për 6 për qind në 35,0 °C, për 10 për qind në 37,8 °C, për 15 për qind në 40,6 °C dhe për 20 për qind në 43,3 °C. Me fjalë të tjera, rreziku nuk fillon vetëm në temperatura ekstreme, pothuajse të padurueshme, por rritet edhe në intervalin që gjatë verës shpesh është pjesë e ambientit të zakonshëm të punës.
Cilët persona janë më të rrezikuar nga lëndimet?
Sipas saj, një gjetje e rëndësishme e këtij studimi është se rreziku i shtuar nuk kufizohet vetëm në punën në ambiente të hapura. Siç pritej, më të prekur janë punëtorët në bujqësi, ndërtimtari, transport, magazinim dhe menaxhim të mbeturinave, por rritje e ndjeshme e rrezikut është regjistruar edhe në repartet prodhuese, ku puna kryesisht zhvillohet në ambiente të mbyllura. Në këtë grup, rreziku nga lëndimet ishte më i lartë për 17 për qind në 37,8 °C, për 25 për qind në 40,6 °C dhe madje për 34 për qind në 43,3 °C.
Kjo, sipas prof. dr. Stanišić, vë në pikëpyetje supozimin e zakonshëm se rrezikut nga nxehtësia i ekspozohen kryesisht punëtorët që punojnë në diell. Sallat e mbinxehura, depot, punëtoritë, kuzhinat, hapësirat e transportit dhe objektet me ventilim të dobët mund të përbëjnë po ashtu ambiente pune me rrezik të lartë.
Çrregullimi i funksioneve në organizëm nis para shfaqjes së goditjes nga të nxehtit
Shpjegimi i këtij fenomeni nuk lidhet vetëm me mbinxehjen fiziologjike të organizmit. Shumë kohë para shfaqjes së goditjes nga të nxehtit, temperaturat e larta mund të dëmtojnë koordinimin e lëvizjeve, ekuilibrin, qëndrueshmërinë muskulore, shpejtësinë e reagimit, vëmendjen, kujtesën, përpunimin e informacionit dhe vlerësimin e rrezikut.
Punëtori mund të mos ketë simptoma të goditjes nga të nxehtit, por mund të reagojë më ngadalë, ta vlerësojë më keq rrezikun, të humbasë saktësinë e lëvizjeve ose të bëjë gabim gjatë përdorimit të pajisjeve. Pasojë e kësaj janë rrëzimet, prerjet, shtypjet, lëndimet e muskujve, përplasjet me objekte dhe gabimet gjatë punës me makineri, të cilat formalisht regjistrohen si lëndime të zakonshme, edhe pse në shfaqjen e tyre ka kontribuar ndjeshëm ngarkesa termike.
Rëndësia e masave parandaluese dhe çfarë tregon shpeshtësia e lëndimeve
Masat parandaluese nuk janë të ndërlikuara, por duhet të jenë sistematike. Ato, sipas saj, përfshijnë aklimatizimin gradual të punëtorëve, sigurimin e ujit të pijshëm, pauzat e rregullta, qasjen në hije ose në hapësira të freskëta, përshtatjen e ritmit të punës, trajnimin për njohjen e simptomave të hershme të ngarkesës nga nxehtësia dhe procedurat e përcaktuara paraprakisht për periudhat e vapës ekstreme.
Rëndësia e tyre nuk qëndron vetëm në parandalimin e goditjes nga të nxehtit, por edhe në ruajtjen e përqendrimit, koordinimit, shpejtësisë së reagimit dhe aftësisë për të përdorur pajisjet në mënyrë të sigurt.
Një tjetër gjetje interesante është se marrëdhënia midis temperaturës dhe shpeshtësisë së lëndimeve ka formën e shkronjës U. Kjo do të thotë se numri i lëndimeve rritet jo vetëm gjatë vapës së madhe, por edhe gjatë ditëve shumë të ftohta. Megjithatë, duke pasur parasysh valët gjithnjë e më të shpeshta, më të gjata dhe më intensive të të nxehtit, temperaturat e larta të verës po bëhen faktor gjithnjë e më i rëndësishëm i rrezikut profesional, veçanërisht në sektorët ku lodhja fizike, veshjet mbrojtëse, ventilimi i dobët, rrezatimi i nxehtësisë nga pajisjet dhe mungesa e pushimit ndërthuren me njëra-tjetrën.
Në këto rrethana, mbrojtja nga temperaturat e larta nuk është çështje komoditeti, por pjesë e parandalimit të lëndimeve, ruajtjes së aftësisë për punë dhe mbrojtjes së shëndetit të punonjësve. Prej këtu hapet edhe pyetja tjetër: sa mund ta rrisë ose ta zbusë rrezikun nga nxehtësia vetë hapësira ku jetojmë dhe punojmë, nga materialet dhe ventilimi deri te dendësia e ndërtimit?
Strategjitë e mbrojtjes
Rreziku nga temperaturat e larta nuk mund të vlerësohet vetëm sipas vlerës absolute në termometër. E njëjta temperaturë nuk ka të njëjtin efekt në një mjedis të thatë dhe në një mjedis me lagështi, në një zonë të gjelbëruar dhe në një pjesë të qytetit të mbuluar me beton, as në një shtëpi me klimatizim dhe në një banesë të mbinxehur pa mundësi ftohjeje efikase.
Prandaj, rreziku nga nxehtësia duhet të shihet si kombinim i temperaturës së jashtme, lagështisë së ajrit, përshtatjes lokale, moshës së popullsisë, urbanizimit, cilësisë së banimit dhe qasjes në hapësira të freskëta. Në nivel individual, klimatizimi mbetet masa më efikase e mbrojtjes, por ai nuk mund të jetë përgjigjja e vetme ndaj vapës ekstreme.
Në cilat kushte mund të ndihmojë ventilatori?
Më pak se një e treta e familjeve në botë kanë pajisje klimatizuese, që do të thotë se një pjesë e madhe e popullsisë duhet të mbështetet në masa më të thjeshta dhe më të lira ftohjeje.
Në këto masa përfshihen marrja e lëngjeve, zvogëlimi i aktivitetit fizik, qëndrimi në hije ose në hapësira të freskëta, përdorimi i ventilatorit në kushte të përshtatshme, lagia e lëkurës, veshja e rrobave të lagura dhe zhytja e këmbëve në ujë.
Ventilatori mund të jetë i dobishëm deri në rreth 40 °C te personat e rinj dhe të shëndetshëm dhe deri në rreth 38 °C te personat e moshuar të shëndetshëm, por nuk rekomandohet në kushte shumë të nxehta dhe të thata, sidomos kur temperatura është mbi 40 °C dhe lagështia nën 10 për qind, sepse në atë rast mund ta shtojë më tej stresin termik dhe kardiovaskular.
Veçanërisht e dobishme është lagia e lëkurës me ujë me temperaturë rreth 20 °C, sepse mund të zvogëlojë ngarkesën kardiovaskulare, ndjesinë subjektive të parehatisë dhe dehidratimin. Në këto kushte, dehidratimi mund të ulet deri në 65 për qind.
Rëndësia e izolimit dhe ventilimit
Izolimi i mureve dhe kulmeve është një tjetër masë kyçe, sepse zvogëlon kalimin e nxehtësisë nga mjedisi i jashtëm në brendësi të ndërtesës. Ai është veçanërisht i rëndësishëm në objektet e vjetra, me efikasitet të dobët energjetik, si dhe në lagjet ku banorët nuk kanë qasje në klimatizim.
Xhamat cilësorë, folitë mbrojtëse, tendat e jashtme, roletat, kapakët dhe perdet zvogëlojnë hyrjen e drejtpërdrejtë të rrezatimit diellor, veçanërisht në fasadat që gjatë verës janë më të ekspozuara ndaj diellit. Ventilimi natyror i tërthortë është po ashtu element i rëndësishëm i ftohjes pasive.
Kur hapjet në ndërtesë vendosen në mënyrë që të shfrytëzojnë erërat dominuese të verës, rritet qarkullimi i ajrit nëpër hapësirë. Megjithatë, as materialet ndërtimore nuk veprojnë të izoluara nga mjedisi përreth. Veshjet reflektuese në fasada dhe rrugë, në zona urbane të dendura, mund ta reflektojnë rrezatimin diellor drejt ndërtesave fqinje ose këmbësorëve, prandaj nuk janë gjithmonë po aq të dobishme sa në kulme.
Muret e gjelbra dhe vegjetacioni në ndërtesa mund të ulin temperaturën e sipërfaqeve dhe sasinë e rrezatimit që depërton në objekt, por kërkojnë mirëmbajtje, ujë dhe projektim të kujdesshëm. Për këtë arsye, ndërtesat duhet të shihen si pjesë e një sistemi më të gjerë urban, e jo si njësi të ndara që ftohen veçmas.