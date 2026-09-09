73,669 të vrarë që nga fillimi i luftës në Gaza

Të paktën 73,669 palestinezë janë vrarë në Rripin e Gazës që nga fillimi i sulmeve izraelite më 7 tetor 2023, njoftuan të mërkurën burime mjekësore palestineze.
Sipas tyre, numri i të plagosurve ka arritur në 174,652. Shumë viktima ende ndodhen nën rrënoja ose në rrugë, ndërsa ekipet e ambulancës dhe mbrojtjes civile nuk kanë mundësi të arrijnë tek ata.
Gjatë 24 orëve të fundit, në spitalet e Gazës janë dërguar trupat e shtatë viktimave, përfshirë dy persona të vrarë rishtazi, një person që kishte vdekur nga plagët dhe katër trupa të nxjerrë nga rrënojat. Po ashtu, janë raportuar 25 të plagosur.
Ndërkohë, që nga fillimi i armëpushimit më 11 tetor të vitit të kaluar, në Gaza janë vrarë 1,358 palestinezë dhe janë plagosur 4,541 të tjerë. Gjatë kësaj periudhe janë nxjerrë nga rrënojat 831 trupa. /mesazhi