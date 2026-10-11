Ankth nga vdekja misterioze e kësaj shkencëtareje

OBSH, ende me supet ngritur rreth një zhvillimi tragjik në laborator kërkimi
Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) tha se shkaku i pneumonisë që vrau një punonjëse 28-vjeçare të një laboratori rus të kërkimit të murtajës në Siberi nuk është përcaktuar ende. Në të njëjtën kohë, OBSH theksoi se nuk ka raste të konfirmuara të murtajës ose prova të përhapjes së mëtejshme të infeksionit.
Darya Shipilova vdiq më 2 tetor në rrethana që nuk janë sqaruar plotësisht. Vdekja e saj ngriti shqetësime dhe autoritetet ruse karantinuan afërsisht 200 persona pas rastit.
Testet negative, shkaku i vdekjes ende i panjohur
Sipas informacionit të dhënë OBSH-së nga organi rregullator rus, shkencëtarja e ndjerë dhe ata që kishin kontakt me të rezultuan negativë për patogjenët me rrezik të lartë që janë nën hetim.
Asnjë nga kontaktet nuk zhvilloi simptoma dhe nuk janë regjistruar raste të reja të shoqëruara me pneumoni të rëndë.
OBSH tha se, bazuar në informacionin e disponueshëm, nuk ka prova të përhapjes së mëtejshme të infeksionit. Megjithatë, e panjohura kryesore mbetet fakti se shkaku i sëmundjes dhe diagnoza përfundimtare e punonjëses së ndjerë nuk janë konfirmuar.
Autoritetet ruse përfundojnë kontrollet shëndetësore
Autoritetet ruse thanë se Shipilova ishte vaksinuar siç duhet dhe se në trupin e saj nuk u gjetën mikroorganizma të lidhur me punën e saj në laborator.
Të enjten, ata njoftuan se kontrollet shëndetësore të të gjithë personave që kishin kontakt me shkencëtaren e ndjerë ishin përfunduar. Ata gjithashtu deklaruan se i kishin ofruar OBSH-së informacionin e nevojshëm në përputhje me procedurat e përcaktuara.
Rasti ka shkaktuar reagime të shumta në mediat sociale, veçanërisht për shkak të punës së të ndjerës në një qendër kërkimore për luftimin e murtajës. Megjithatë, aktualisht nuk ka konfirmim se vdekja e saj lidhet me murtajën.
OBSH kujton se shkaku i pneumonisë në raste individuale nganjëherë nuk është i mundur të përcaktohet, ndërsa përvoja e pandemisë COVID-19 thekson më tej rëndësinë e monitorimit të rasteve të pashpjegueshme të sëmundjeve të rënda të frymëmarrjes. /tesheshi