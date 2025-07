A do ta marrë Françeska Albaneze çmimin Nobel!

“Nga Ekonomia e Pushtimit në Ekonominë e Gjenocidit”,- Françeska Albaneze

Françeska Albaneze është një emër që tashmë ka hyrë në historinë e të drejtave të njeriut, si emri i një gruaje të guximshme, që nuk dorëzohet përpara vështirësive. Tashmë ajo është në mandatin e saj të dytë si Raportuese për të drejtat e njeriut në territoret e pushtuara palestineze të OKB-së.ajo ka denoncuar rregullisht krimet izraelite në Gaza dhe Palestinë, si dhe së fundmi ka raportuar edhe lidhjet e shumë firmave shumëkombëshve që po e ndihmojnë shtetin genocidal izraelit jo vetëm me armë, por edhe me logjistikë, duke u bërë palë me një ushtri vrastare.

Në raportin e vitit 2024 Raportuesja Speciale për situatën e të drejtave të njeriut në territoret palestineze të pushtuara që nga viti 1967, Francesca Albanese, shqyrtoi tmerret që po zhvillohen në territorin e pushtuar palestinez. Avokatja italiane e të drejtave të njeriut, e cila ka mbi dy dekada përvojë, sapo ka publikuar një raport mbi korporatat e mëdha që ‘pasurohen nga gjenocidi’. Pra flitet për furnitorët kryesorë të Shtetit të Izraelit në favor të poltikave të tij luftarake dhe genocidale, të cilat tashmë e kanë shqetësuar definitivisht komunitetin ndërkombëtar.

Tashmë SHBA-të kanë ndërmarrë një seri sanksionesh kundrejt saj, të cilat mund t’i sjellin pengesa, por që nuk e kanë dëmtuar aspak vendosmërinë e saj. Sanksione të tilla janë ndërmarrë edhe ndaj katër gjyqtarëve të Gjykatës Ndërkombëtare, ku tashmë çështja e Gazës dhe gjenocidi i atjeshëm e kanë polarizuar komunitetin ndërkombëtar në pro dhe kundër.

Ajo që ka nxjerrë të palarat në shesh Izraelit dhe shteteve të tjera që tashmë i kanë dalë në mbrojtje Izraelit me justifikimin që ky ka të drejtë të mbrohet ilustrohet me thënien e mësipërme “Nga Ekonomia e Pushtimit në Ekonominë e Gjenocidit”,- të Françeska Albanezes. Shumë shtete dhe firma të mëdha si Lockhead apo Microsoft janë furnitorë zyrtarë të shtetit gjenocidal dhe gjenerojnë të ardhura miliardare nga kjo luftë. Aftësia e kësaj gruaje të guximshme është, se i ka nxjerrë me të dhëna të sakta këto lidhje. Për këtë ajo ka bërë me dijeni se ka marrë kërcënime për jetën e saj dhe të familjes.

Për çdo ditë ajo i ka nxitur shtetet dhe komunitetin ndërkombëtar që të ndërmjetësojnë paqen në Gaza, që të mbyllet kështu faqja më e zezë e historisë njerrëzore në shek. XXI. Të gjitha përpjekjet e saj meritojnë mirënjohje për dozat e larta të humanizmit që ajo përcjell. Madje një grup njerëzish kanë ndërmarrë një nismë që ajo të propozohet dhe të vlerësohet me çmimin Nobel.

Por a do ta marri kjo Avokate e Drejtësisë Nobelin, megjithë akuzat që i janë ngritur asaj për antisemitizëm? Koha do ta tregojë se nga anon e drejta.

Roald A. HYSA