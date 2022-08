A duhet ta marrim të gjithë vaksinën e gripit, sidomos në këtë periudhë të vitit?

Sipas Qendrave për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, të gjithë 6 muajsh e lart duhet të bëjnë vaksinën e gripit çdo sezon, me disa përjashtime të rralla.

Ndërsa gripi ka një reputacion të butë, ky nuk është rasti për shumë njerëz. Gripi vret dhjetëra mijëra njerëz çdo vit – CDC vuri në dukje se ai ka shkaktuar “52,000 vdekje në vit midis 2010 dhe 2020”.

A duhet të gjithë të marrin një vaksinë kundër gripit?

Po. Nëse COVID-19 na ka mësuar diçka, ne tani e dimë se sa i rëndësishëm është vaksinimi për të ndaluar përhapjen e një virusi. Ndërsa jetojmë një tjetër rënie të pandemisë, është e rëndësishme të mbrohemi sa më shumë që të jetë e mundur si nga COVID-19 ashtu edhe nga gripi. Rastet e gripit u zvogëluan kur njerëzve u kërkohej të mbanin maska, shpjegoi Dr. Bert E. Johansson, një ekspert vaksinash me Shoqatën Kombëtare të Mjekësisë Hispanike. Kjo ka të ngjarë të mos jetë kështu këtë vit, pasi ato mandate nuk janë më në fuqi në shumicën e hapësirave publike.

Vaksina kundër gripit mbron më shumë njerëz nga sa mendoni.

Vaksina kundër gripit jo vetëm që ju mbron, por mbron edhe ata që ju rrethojnë. Ndërsa mund të përjetoni një rast të lehtë të gripit, kjo nuk do të thotë që ata përreth jush do të kenë të njëjtin fat. “Njerëzit, për fat të keq, [janë] mësuar të thonë se është vetëm grip,” tha Johansson, por “gripi është një vrasës” dhe “priret të vrasë të rinjtë dhe të moshuarit”, së bashku me njerëzit me sëmundje si astma dhe COPD.

Mund të merrni vaksinën kundër gripit në të njëjtën kohë kur merrni përforcuesin e radhës për COVID-in, por nëse vaksina kundër gripit ofrohet fillimisht, mos prisni ta merrni atë.

Administrata Biden bleu 171 milionë doza të një përforcuesi të ri, me synim omikron, që pritet të jetë i disponueshëm në vjeshtë. Ekspertët parashikojnë që shumica e të rriturve do të jenë në gjendje ta marrin atë rreth shtatorit. Ndërsa mund të merrni vaksinën kundër gripit kur të merrni ilaçin e radhës për COVID-19, Johansson përsëriti se njerëzit duhet të marrin vaksinën kundër gripit sa herë që është e disponueshme. Ai pret që vaksina kundër gripit të jetë e disponueshme përpara përforcuesit të përditësuar të COVID.