A duhet të hanë ushqim pacientët gjatë seancës së Dializës?

Ushqyerja e tepërt është një problem i madh në popullatën e përgjithshme dhe një rrezik serioz për sindromën metabolike, sëmundjet kardiovaskulare dhe vdekjen.

Në pacientët me dializë, megjithatë, kequshqyerja dhe harxhimi i energjisë me proteina janë ne nje mase te konsiderueshme faktorët më të fortë të rrezikut për vdekjen. Dy të tretat e pacientëve me dializë kanë një albuminë ne serum nën 4.0 g / dL, një tregues ky i kequshqyerjes dhe rezultateve të dobëta.

Edhe pse korrigjimi i kequshqyerjes është i vështirë, mbajtja pacienteve ne gjendje pa u ushqyer gjatë kohes të trajtimit të hemodializës (HD) nuk ndihmon. Marrja joadekuate e ushqimit, veçanërisht gjatë ditëve të trajtimit me HD, është një praktikë e zakonshme midis pacientëve me dializë ne SHBA, ndërsa në shumë vende të tjera vaktet shërbehen në mënyrë rutinore gjatë trajtimit me dializë.

Kur nefrologët ose qendrat e dializës pyeten pse racionet ushqimore te vaktit për pacientët nuk ekzistojnë gjatë trajtimeve të dializës, përgjigjet pothuajse universale janë hipotensioni pas ngrënies, rreziku i mbytjes ose aspirimit, kontrolli i infeksionit dhe çështjet e higjienës, frika e transmetimit fekal-oral të sëmundjeve të tilla si hepatiti A, barra dhe shpërqendrimi i stafit, dhe kontrolli i diabetit dhe fosforit.

Ushqimi u jepet në mënyrë rutinore pacientëve të dializës në shumicën e vendeve evropiane. Pacientët e dializës ne Gjermani ushqehen pa ndryshim gjatë trajtimeve të tyre të dializës dhe kanë albuminë në serum më të lartë dhe mbijetesë më të madhe se homologët e tyre amerikanë. Në të kaluarën, vaktet gjatë dializës ishin rutinë edhe në Shtetet e Bashkuara. Disa spitale ende ofrojnë racione ushqimi vaktesh gjatë të tre ndërrimeve të dializës. Shumica e klinikave të dializës lejojnë një shtesë te tille dietike.

Prof. Kalantar Zadeh qe eshte nje nga autoritetet e nefrologjise ne SHBA thote se përveç përmirësimit të statusit ushqyes, sigurimi i vakteve në qendren e dializes do të përmirësonte pajtueshmërinë dhe kënaqësinë e pacientit, pasi shumë pacientë do të jenë më të motivuar për të ndjekur trajtimet kur e dinë që një vakt i pret. Edhe pse ngrënia gjatë dializës rrallë çon në hipotension në Evropë, unë madje do të argumentoja se mund të konsiderohet si një strategji efektive kundër hipertensionit intradialitik.

Shumë pacientë tashmë sjellin ushqimin e tyre, duke përfshirë hamburgerë me djathë me fosfor të lartë dhe pije freskuese me madhësi super. Mund t’u ofrojmë atyre ushqim më të përshtatshëm me përmbajtje më të lartë të proteinave dhe raport më të ulët fosfori/proteine dhe përmbajtje kaliumi së bashku me lidhës fosfori dhe vitamina me vaktet. Ndërsa lëvizim drejt seancave më të gjata të dializës, duhet të rimendojmë vaktet në dializë, gjë që ndoshta do të kërkonte vetëm një pjesë të vogël të fondeve që përdoren aktualisht për ilaçet e shtrenjta që u japim pacientëve tanë të dializës.

Nga Alket Koroshi, mjek nefrolog