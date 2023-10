A e dini, o Njerez!

E kane rrezuar Sulltan Abdul Hamidin e dyte !

E kane permbysur Shtetin Osman !

E kanë kapur per fyti shtetin Osman ?!

I kane nda muslimanet ne dhjetera e dhjetera shtete!

Kane be pastaj luftera te medha!

Kane vra musliman sikur delet !

Kane debuar nga shtepite dhe vendet e tyre !

Dijetaret e tyre i kane vra!

Arsimin e kane shkaterruar!

Kane prodhuar anti arsim kinse per arsim!

Muslimanet trajtohen sikur skllever !

Hudhin ne detëra !

Ju plaçkisin pasurite tokesore !

A e dini ju se çfare ka ndodhur ?!

E kane permbysur BOTËN !

Ka ardhe nje Rend i Ri !

Per boten!

Per ne!

Tjeter Sistem!

Tjera Mësime!

Tjera Teori !

Tjera Filozofi!

Tjera Ideologji!

Tjere Njerez !

Tjera shtete!

Tjera pushtete!

Çdo gje tjeter!

Ata qe ishin nalte do t’i gjeni poshte!

Ara qe ishin poshtë do t’i gjeni nalte!

Çdo gje është permbysur !

Çdo gje !!!

E kane rrezuar Sulltan Abdul Hamidin e Dyte, o Njerez, a e shihni se çfare ka ndodhe nga ateherë !!!

Me BOTEN!

Me Ne !!!

Pas tij,

Pasojat per tere Boten ishin shume te medha!

Per muslimanet te jashtezakonshme!

Nga: Ubejd Gashi