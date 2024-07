A është e bardha e vezës e shëndetshme?

Si e bardha ashtu edhe e verdha e vezës janë të shëndetshme pasi janë shumë ushqyese.

Health.com ka renditur disa nga përfitimet e mundshme shëndetësore të të bardhave të vezëve.

Mund të rrisë masën dhe forcën e muskujve

Konsumimi ditor i të bardhëve të vezëve të fermentuara në acid laktik, e kombinuar me ushtrime të rregullta, veçanërisht rriti peshën e muskujve në krahët dhe këmbët e grave mbi 55 vjeç.

Megjithatë, vlen të përmendet se disa studime tregojnë se proteina e plotë e vezës, e cila përfshin të verdhat (të cilat gjithashtu përmbajnë disa proteina) – ndoshta edhe më efektive në rritjen e masës dhe forcës së muskujve sesa vetëm proteina e bardhë e vezës, shkruan Health.

Mund të zvogëlojë yndyrën e brendshme

Në një studim me 37 të rritur doli se ata që konsumuan të bardhat e vezëve të fermentuara përjetuan një rënie të dukshme të yndyrës viscerale (dhjamin rreth organeve) dhe treguan përmirësime të konsiderueshme në raportin e yndyrës viscerale me atë nënlëkurore.

Reduktimi i mundshëm i kolesterolit

Në një studim të vitit 2017, 88 burra të rritur me kolesterol të ulët të lartë u ndanë në tre grupe që konsumonin sasi të ndryshme të të bardhave të vezëve të fermentuara me acid laktik. Secili grup konsumoi ose 4 gram, 6 gram ose 8 gram të bardha veze për tetë javë. Ata që konsumuan 8 gramë panë një rënie të konsiderueshme në nivelet e kolesterolit total në krahasim me nivelin e tyre bazë dhe një rënie dukshëm më të madhe se grupi me 4 gramë.