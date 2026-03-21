A është e mundur të stërvitet sistemi imunitar për t’i rezistuar alergjive sezonale?

Ndryshe nga ilaçet që lehtësojnë simptomat, imunoterapia me alergjenë mund të ndryshojë vetë rrjedhën e sëmundjes, të zvogëlojë reagimet e trupit dhe madje të parandalojë zhvillimin e astmës. Kjo është shpresa që ofron një linjë e re imunoterapie që po ringjall një trajtim të vjetër.
Më shumë se 400 milionë njerëz në mbarë botën vuajnë nga riniti alergjik – inflamacion i kanaleve të hundës për shkak të një reagimi ndaj alergjenëve në ajër. Kjo ndodh kur sistemi imunitar gabimisht identifikon diçka si qimet e kafshëve ose marimangat si të dëmshme, gjë që shkakton simptoma që mund të përfshijnë hundë të lëngshme, sy të kruar, teshtima dhe – në rastin më të keq – vështirësi në frymëmarrje.
Kur është sezonale, si një reagim ndaj polenit, riniti alergjik quhet ethe e sanës.Përveç ndikimit në cilësinë e jetës, ethet e sanës mund të kenë pasoja serioze afatgjata, duke përfshirë rrezikun e zhvillimit të infeksioneve të frymëmarrjes dhe astmës.
Studimet tregojnë një rritje të prevalencës me kalimin e kohës në rajone duke përfshirë Evropën, SHBA-në dhe Australinë. Gjithashtu, ka gjithnjë e më shumë prova se simptomat e etheve të sanës po bëhen më të rënda me ndryshimet klimatike.
Megjithatë, ka lajme të mira, thonë alergologët: Trajtime me cilësi të lartë, efektive dhe të sigurta për ethet e sanës janë tani në dispozicion. Shumica trajtojnë simptomat. Por njëra prej tyre, imunoterapia me alergjenë (AIT), është më shumë sesa një kurë – ajo “e mëson” trupin të jetë më pak reaktiv ndaj alergjenëve të caktuar dhe mund ta ridrejtojë rrugën e zakonshme të etheve të sanës drejt astmës.
Problem serioz shëndetësor
Një pjesë e problemit është se edhe profesionistët e shëndetit nuk e marrin gjithmonë seriozisht rinitin alergjik, thotë alergologu klinik Stephen Durham, profesor emeritus i alergjisë dhe mjekësisë respiratore në Imperial College London dhe Spitalin Royal Brompton.
“Ethet e sanës janë një problem i madh dhe ata që nuk e kanë shpesh e nënvlerësojnë atë”, vëren Prof. I. “Nëse mendoni se nga çfarë përbëhet jeta jonë – ne punojmë, flemë dhe luajmë. Dhe të gjitha këto gjëra preken seriozisht nga ethet e sanës.”
Për shembull, njerëzit që vuajnë nga ethet e sanës kanë një rrezik më të lartë për të pasur vështirësi në gjumë dhe për t’u zgjuar shpesh gjatë natës dhe për këtë arsye për t’u ndjerë të lodhur. Madje është zbuluar se alergjitë sezonale ndikojnë në performancën shkollore të fëmijëve.
Ka edhe pasoja të tjera shëndetësore. Për shkak të inflamacionit kronik të mukozave, njerëzit që kanë alergji kanë më shumë gjasa të preken nga infeksione të frymëmarrjes – deri në dy herë më shpesh, sipas një studimi. Kur nuk trajtohet në mënyrë adekuate, ethet e sanës mund të shkaktojnë sëmundje të rënda kronike të traktit të sipërm respirator dhe infeksione të veshit.
Ethet e sanës, veçanërisht tek fëmijët, mund të çojnë gjithashtu në zhvillimin e astmës, dhe vetë astma tenton të jetë më e rëndë tek njerëzit që kanë edhe ethe sanës.
“Ekziston koncepti ‘një rrugë ajrore, një sëmundje'”, thotë Barry Cohen, MD, një alergolog pediatrik dhe autor i Rishikimit të Rinitit Alergjik të vitit 2023 të Akademisë Amerikane të Pediatrisë. Inflamacioni i traktit të sipërm respirator mund të ndikojë në traktin e poshtëm respirator përmes rrugëve të zakonshme imune, vëren mjeku. Dhe kjo mund të çojë në astmë.
Një problem shekullor – dhe një zgjidhje?
Edhe pse ethet e sanës janë në rritje, ekzistenca e tyre nuk është e re. Bazuar në përvojat e tij dhe ato të 28 pacientëve të tjerë, mjeku londinez John Bostock përshkroi simptomat e alergjive sezonale në detaje që në vitin 1828. Përshkrimet e tij përfshinin “bllokimin e kokës, bllokimin e hundëve, teshtimat, sytë me lot dhe rrjedhjen nga vrimat e hundës”.
Imunoterapia për alergjenët si poleni nuk është gjithashtu e re. Në vitin 1911, një mjek tjetër zbuloi se injektimi i ekstraktit të polenit të barit tek pacientët me ethe bari mund të lehtësonte simptomat e tyre pranverën pasardhëse. Prova e parë e kontrolluar me placebo e imunoterapisë së polenit të barit u krye në vitet 1950.
Deri në vitet 1980, kjo ishte bërë një trajtim i njohur. Këto “injeksione kundër alergjisë” kanë provuar të jenë shumë efektive, duke lehtësuar teshtitjet dhe vuajtjet e mijëra pacientëve. Por kishte një problem. Imunoterapia me injeksion herë pas here ka pasur rezultate fatale për shkak të anafilaksisë – një reaksion alergjik ndaj vetë injeksionit.
Rezultate të tilla janë jashtëzakonisht të rralla. Ato ndodhin në afërsisht një në dy deri në dy milionë e gjysmë injeksione, dhe sot, falë një kuptimi më të mirë të faktorëve të rrezikut dhe administrimit të duhur, ato janë edhe më të rralla.
Por kur në Mbretërinë e Bashkuar u raportuan rreth 26 vdekje të lidhura me anafilaksinë nga imunoterapia nënlëkurore midis viteve 1957 dhe 1986, Mbretëria e Bashkuar miratoi rregullore të reja – duke përfshirë, në atë kohë, që kushdo që merrte injeksionin duhej të priste në klinikën e një mjeku për vëzhgim për dy orë. (Tani është 30 minuta).
Meqenëse injeksionet duhet të jepen rregullisht, shpesh çdo javë, kjo kërkesë e ka bërë imunoterapinë nënlëkurore shumë të komplikuar.
Alternativë ndaj injeksioneve
Interesi për alternativën orale, e nisur në vitet 1980 nga Dr. Glenys Scadding, nënkryetare e organizatës jofitimprurëse Euforea dhe konsulente nderi alergologe dhe rinologe në Spitalin University College London, është rritur.
Terapia sublinguale, siç njihet, përfshin vendosjen e pikave të alergjenit nën gjuhë, në vend që ta injektojnë atë në dorë. Fillimisht, kishte skepticizëm se mund të funksiononte po aq mirë sa injeksionet, gjë që çoi në njëfarë rezistence.
“Terapia sublinguale konsiderohej një gjë vërtet ‘e margjinalizuar’ që nuk do të funksiononte”, thotë Dr. Scadding. “Kjo është arsyeja pse e ndalova ushtrimin e saj për një kohë.” Por provat kanë treguar se ajo mbart një rrezik shumë më të ulët të anafilaksisë sesa homologu i saj nënlëkuror, ndërkohë që është ende shumë efektive.
“Nuk ka pasur vdekje. Efektet anësore serioze janë shumë të rralla”, vëren Dr. Scadding. Ai shton se reaksionet lokale, të tilla si kruarja e përkohshme ose ënjtja e gjuhës, janë më të zakonshme.
Deri në vitin 1998, Organizata Botërore e Shëndetësisë publikoi një deklaratë konsensusi mbi imunoterapinë me alergjenë që përfshinte përdorimin e terapisë sublinguale si një alternativë premtuese ndaj injeksionit – duke e legjitimuar terapinë globalisht.
Ashtu si me injeksionet kundër alergjisë, sfida kryesore është administrimi. Pikat duhet të merren nën gjuhë çdo ditë midis tetë dhe 16 javëve para fillimit të sezonit të polenit, shpjegon Dr. Durham.
Fillimi i terapisë 16 javë para sezonit kontrollon simptomat e verës në rreth 85 përqind të pacientëve. Rekomandohet të vazhdohet marrja e saj gjatë gjithë vitit për tre vjet, gjë që mund të çojë në falje afatgjatë.
Në një provë klinike të kryer nga prof. Durham, pjesëmarrësit me alergji ndaj polenit të barit, të cilëve iu dha një placebo, raportuan simptoma të rënda të etheve të sanës në 16 përqind të ditëve gjatë sezonit të alergjisë; ata që morën pika sublinguale e raportuan këtë në gjashtë përqind të ditëve.
Lehtësim afatgjatë
Më e rëndësishmja, ka prova që ndryshimet janë afatgjata. Disa studime, përfshirë një me më shumë se 1,000 pjesëmarrës në Japoni, zbuluan se imunoterapia sublinguale i përmirësoi simptomat për deri në dy vjet pas ndërprerjes.
Problemi kryesor me terapinë sublinguale, thonë ekspertët, është se llojet e alergjive që mund të trajtojë janë ende të kufizuara. Të vetmet imunoterapi sublinguale të miratuara nga Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave janë për marimangat e pluhurit, polenin e ambrozisë dhe polenin e barit.
Qoftë nëpërmjet pikave orale apo injeksioneve, imunoterapia ndaj alergjenëve është treguar efektive për mijëra pacientë. Imunoterapia ndaj alergjenëve mund të parandalojë edhe astmën.
Një studim i rastësishëm, i dyfishtë i verbër, me më shumë se 800 fëmijë alergjikë ndaj polenit të barit, të moshës pesë deri në 12 vjeç, krahasoi ata që morën imunoterapi sublinguale me ata që morën një placebo.
Pas një ndjekjeje dy-vjeçare, fëmijët që morën pikat e alergjenit kishin rreth 29% më pak gjasa të zhvillonin simptoma të astmës ose të përdornin ilaçe për astmën krahasuar me grupin placebo.
Megjithatë, tek ata pacientë që kanë astmë, imunoterapia me alergjenë mund të jetë e kundërindikuar, veçanërisht nëse astma është e rëndë ose e pakontrolluar. Kjo ndodh sepse, megjithëse shoku anafilaktik është jashtëzakonisht i pamundur, rreziku është më i madh kur inflamacioni i rrugëve të frymëmarrjes është tashmë i pranishëm.
Për ata pacientë, ose për ata për të cilët vetëm imunoterapia me alergjenë nuk funksionon, ekziston një mundësi tjetër: biologjikët, një klasë ilaçesh që synojnë rrugët kryesore imune të përfshira në reaksionet alergjike, duke ndaluar përgjigjen inflamatore të trupit.
Në disa raste, barnat biologjike mund të jepen me imunoterapi me alergjenë, një kombinim që është zbuluar se zvogëlon gjasat e simptomave të rënda nazale me rreth 59 përqind krahasuar me imunoterapinë vetëm. “Por ato nuk prodhojnë falje afatgjatë të sëmundjes si imunoterapia”, vëren Dr. Durham, dhe janë shumë më të shtrenjta.
Si të zgjidhni ilaçet dhe të zvogëloni shkaktarët
Kostoja e lartë dhe kohëzgjatja e këtyre trajtimeve mund të jenë një pengesë e madhe për shumë pacientë. A ka mundësi të tjera?
“Trajtimi më efektiv që kemi në dispozicion për pacientët është një sprej nazal që përmban antihistaminikë, si dhe kortikosteroide”, thotë Dr. Scadding. Ato janë më efektive se çdo ilaç i vetëm.
Profesor Durham pajtohet. Është veçanërisht e rëndësishme, vëren alergologu, të fillohet trajtimi para fillimit të sezonit dhe të merret rregullisht – edhe në ditët kur nuk keni simptoma. “Nëse kjo bëhet, atëherë është shumë efektive jo vetëm në trajtimin e simptomave, por edhe në parandalimin e sulmeve.”
Është gjithashtu shumë e rëndësishme që spreji të aplikohet saktë, thonë alergologët.
Antihistaminikët oralë zakonisht nuk janë aq efektivë. Ato nuk aplikohen direkt në indet e hundës – ku ndodhin reaksione alergjike – kështu që zakonisht janë më të dobëta dhe zgjasin më shumë kohë për të vepruar.
Por nëse i merrni, sigurohuni që të jetë një nga ilaçet më të reja (“të gjeneratës së dytë”), si cetirizina ose loratadina . Përveçse janë më efektive, ato janë më pak qetësuese: ilaçet e gjeneratës së parë mund të shkaktojnë lodhje deri në atë pikë sa është zbuluar se rrisin rrezikun e një aksidenti me makinë.
Zvogëlimi i shkaktarëve është gjithashtu i rëndësishëm. Alergologët rekomandojnë mbajtjen e dritareve të mbyllura, përdorimin e një pastruesi ajri dhe vendosjen e syzeve të diellit ose maskës kur dilni jashtë. Larja e duarve, fytyrës dhe zonës së syve – dhe, idealisht, bërja e dushit, përfshirë flokët – kur hyni brenda, veçanërisht para se të flini natën, gjithashtu mund të ndihmojë.
Megjithatë, veçanërisht nëse vuani nga simptoma të rënda, mund të arrihet vetëm një reduktim i kufizuar. Dhe ndërsa ecja në këmbë, çiklizmi për në punë ose rekreacioni në natyrë mund të jenë kënaqësi të përditshme që përmirësojnë cilësinë e jetës sonë – veçanërisht ndërsa moti ngrohet – nuk është gjithmonë optimale.
“Ne kemi trajtime shumë efektive për shumicën e pacientëve,” prof. Dr. Durham. “Problemi është se alergjia shpesh nënvlerësohet dhe njerëzit nuk e kuptojnë se si ta trajtojnë atë siç duhet.”