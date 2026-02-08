A ishte Epstein spiun i Mossadit dhe CIA-s?

Ç’zbulon një dokumenti i FBI-së mbi këtë hebre që po trondit dynjanë?
Një dokument i sapo publikuar i FBI-së nga viti 2020 duket se shton detaje dhe akuza të reja në dosjen tashmë komplekse që rrethon Jeffrey Epstein, financierin e ndjerë amerikan me gjak hebre dhe të dënuarin për krime seksuale.
Dokumenti, i cili dokumenton akuzat nga një informator i vetëm, është shënuar si Burim Njerëzor Konfidencial (CHS) dhe daton më 16 tetor 2020. Është pjesë e një dosjeje të FBI-së mbi “ndikimin e papërshtatshëm vendas ose të huaj në procesin zgjedhor të SHBA-së”, por burimi “zgjerohet në një sërë çështjesh të tjera”.
Sipas burimit, Epstein ishte “trajnuar si spiun” dhe më vonë u konsiderua si një “agjent i rekrutuar i Mossadit”. Por dokumenti nuk tregon se FBI i verifikoi akuzat ose ndërmori ndonjë veprim bazuar në to.
Burimi konfidencial pretendoi se kishte shqyrtuar bisedat telefonike midis Epstein dhe Profesorit të Drejtësisë në Harvard, Alan Dershowitz, duke vënë në dukje se fragmente dhe shënime nga këto biseda iu kaluan selisë së Mossadit.
I njëjti burim pretendoi gjithashtu se Dershowitz i kishte thënë një avokati tjetër amerikan se “Epstein i përkiste shërbimeve të inteligjencës amerikane dhe aleate“. Ky pretendim është regjistruar në raport si një ankesë e thjeshtë, pa prova mbështetëse, data ose detaje operative.
Burimi ia atribuoi rolin e supozuar të Epstein në shërbimet e inteligjencës marrëdhënies së tij me Ehud Barak, kryeministrin e Izraelit nga viti 1999 deri në vitin 2001 dhe ministër i Mbrojtjes nga viti 2007 deri në vitin 2013. Informatori tha se Barak e konsideronte kryeministrin aktual Benjamin Netanyahu një “kriminel” dhe se, pas diskutimeve të përsëritura rreth Epstein, ai arriti në përfundimin se ai ishte i lidhur me inteligjencën izraelite.
Këto raporte paraqiten si kujtime personale të burimit dhe jo si një vlerësim institucional.
Dokumente të tjera të publikuara së fundmi në lidhje me Epstein tregojnë se ai dhe Barak kishin një marrëdhënie të gjatë personale dhe profesionale. Sipas tyre, Epstein e këshilloi Barakun për kompaninë e analizës së të dhënave Palantir, diskutoi tarifat “e mëdha” të konsulencës për ish-kryeministrin e Mbretërisë së Bashkuar Tony Blair dhe e inkurajoi Barakun të ndihmonte ish-ministrin britanik Lord Peter Mandelson të siguronte një pozicion në një kompani energjie. Asnjë nga këto dokumente nuk përmend aktivitetin e inteligjencës.
Netanyahu ka hedhur poshtë publikisht çdo sugjerim se Epstein po punonte për Izraelin. Në një postim në Platform X të premten, ai shkroi: “Marrëdhënia jashtëzakonisht e ngushtë e Jeffrey Epstein me Ehud Barak nuk sugjeron që Epstein po punonte për Izraelin. Ajo vërteton të kundërtën.”
Ai shtoi se Barak “është përpjekur me obsesivitet të minojë demokracinë izraelite për vite me radhë”, duke e akuzuar atë se ka vepruar “publikisht dhe prapa skenave për të minuar qeverinë e Izraelit”.
Deklarata e paraqiti mosmarrëveshjen si pjesë të konfliktit të brendshëm politik të Izraelit dhe jo si një çështje inteligjence.
Dokumenti i burimit konfidencial gjithashtu liston akuza më të gjera që shkojnë përtej çështjes Epstein. Burimi pretendoi se firma e kapitalit sipërmarrës Day One Ventures po vepronte në Silicon Valley “me qëllim vjedhjen e teknologjisë” dhe e përshkroi themeluesen e saj, Masha Bucher, ish-menaxhere e marrëdhënieve me publikun e Epstein, si “lidhësja kryesore e Vladimir Putin me lëvizjen rinore ruse”.
Dosja gjithashtu pretendon lidhje të gjata midis familjes së Jared Kushner, dhëndrit dhe këshilltarit të Presidentit të SHBA-së Donald Trump, dhe Izraelit, duke përmendur Charles Kushner dhe duke denoncuar “praktikat korruptive të biznesit”, pa detaje të mëtejshme.
Të gjitha këto akuza shfaqen vetëm një herë në dosjet e FBI-së, nën të njëjtin identifikues burimi. Nuk përfshihet asnjë vërtetim, hetim i mëvonshëm apo gjetje zyrtare, duke e lënë çështjen edhe një herë të paqartë. /tesheshi