Në Pakistan nis takimi i bllokut për bashkëpunim ekonomik

Një takim ministror dyditor i Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik (ECO) ka nisur në kryeqytetin pakistanez Islamabad, me një mbledhje fillestare të zyrtarëve të lartë nga shtetet anëtare.
Një zyrtar i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Pakistanit tha për Anadolu se kryediplomatët dhe drejtuesit e delegacioneve nga 10 shtetet anëtare, së bashku me përfaqësuesit e Sekretariatit të ECO-s dhe organeve të saj vartëse, po marrin pjesë në edicionin e 30-të të Takimit të Këshillit të Ministrave të ECO-s, i cili kryesohet nga kryediplomati pakistanez, Ishaq Dar.
Takimi kryesor do të mbahet të hënën.
Si kryesuese e grupit ECO për periudhën 2026-2027, Pakistani do të synojë të avancojë objektivat e organizatës nën temën “Rigjallërimi i rajonalizmit për një ECO më rezistente”.
Kryesimi i Pakistanit do të përqendrohet në forcimin e ndërlidhjes rajonale dhe thellimin e integrimit, duke promovuar njëkohësisht partneritetet rajonale dhe përpjekjet e përbashkëta drejt një prosperiteti më të madh, zhvillimit të qëndrueshëm dhe një rajoni ECO më të integruar dhe më rezistent.
Në deklaratë u shtua se kjo do të ofrojë gjithashtu një mundësi për të rigjallëruar rolin e ECO-s si një platformë efektive për bashkëpunimin rajonal, dialogun dhe bashkëpunimin ekonomik.
“Këto përpjekje do të kontribuojnë në shfrytëzimin e potencialit të konsiderueshëm ekonomik të rajonit dhe në sigurimin që përfitimet e bashkëpunimit rajonal të përkthehen në përmirësime konkrete në jetën e qytetarëve të shteteve anëtare të ECO-s”, përfundoi deklarata.
E themeluar në vitin 1985 nga Turqia, Irani dhe Pakistani, organizata u zgjerua në vitin 1992 duke përfshirë Afganistanin, Uzbekistanin, Kirgistanin, Taxhikistanin, Kazakistanin, Azerbajxhanin dhe Turkmenistanin.
Prodhimi i brendshëm bruto (vlera ekonomike) nominal i 10 shteteve anëtare të bllokut arrin në rreth 3 trilionë dollarë.
Zv/ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë, Musa Kulaklikaya, po kryeson delegacionin e Turqisë në këtë takim, ndërsa Tahsin Ertugruloglu, ministër i Punëve të Jashtme i Republikës Turke të Qipros Veriore, gjithashtu mbërriti në Islamabad dje për të marrë pjesë në këtë takim.