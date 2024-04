A janë vezët të dëmshme për kolesterolin? Ja sa mund të konsumoni në javë

Nëse ka diçka të cilën mjekët e paralajmërojnë shpesh tek pacientët me probleme kardiovaskulare apo me nivele të larta të kolesterolit, ajo lidhet me vezët dhe konsumimin e tyre të përditshëm. Një studim i fundit zbuloi se njerëzit që hanin deri në 12 vezë të ziera në javë kishin nivele të kolesterolit të ngjashme me personat që kishin një dietë ushqimore pa vezë. Rezultatet e këtij studimi u publikuan në revistën shkencore të American College of Cardiology.