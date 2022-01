A ju pëlqen ananasi? Arsyet pse duhet të jetë në pjatën tonë qysh sot

Ananasi është një burim i pasur i vitaminës C dhe vetëm një filxhan ananasi i freskët përmban edhe më shumë vitamina se sa keni nevojë gjatë ditës.

Vitamina C stimulon prodhimin e imunoglobulinave në trup, duke përmirësuar mbrojtjen e tij natyrore kundër viruseve dhe baktereve që shkaktojnë sëmundje. Kjo vitaminë është jashtëzakonisht e dobishme për lëkurën: stimulon prodhimin e kolagjenit natyral, zvogëlon shenjat e dukshme të plakjes dhe i jep lëkurës një shkëlqim.

Përveç kësaj, vitamina C është një antioksidant i fuqishëm natyror. Së bashku me flavonoidet (të cilat janë të bollshme edhe te ananasi), mbron qelizat e trupit nga dëmtimi i radikaleve të lira, zvogëlon inflamacionin dhe parandalon sëmundje të ndryshme kronike si sëmundjet koronare të zemrës dhe sëmundjen Alzheimer.

Frutat tropikale janë gjithashtu jashtëzakonisht të pasura me mangan. Mangani është thelbësor për ruajtjen e kockave të shëndetshme dhe të forta. Një sasi e mjaftueshme e manganit në trup lidhet me një rrezik më të ulët të osteoporozës, sipas një studimi nga Universiteti i Oregonit. Nëse hani ananas rregullisht, nuk keni pse të shqetësoheni për mungesën e këtij minerali – një filxhan fruta të freskëta përmban rreth 78% të vlerës ditore.

Ju ndoshta keni dëgjuar se ananasi nxit djegien e yndyrës. Kjo veti e frutave nuk është studiuar plotësisht, kështu që shkencëtarët nuk kanë qenë ende në gjendje të konfirmojnë ose hedhin poshtë pa mëdyshje këtë informacion.

Eksperimentet me kafshë kanë treguar se enzima bromelain, e cila është e pasur me ananasin, përshpejton ndarjen e yndyrës në trup, por kërkimet janë ende të pamjaftueshme. Megjithatë, nuk ka dyshim për një tjetër veti të dobishme të bromelainës – ajo stimulon në mënyrë efektive proceset e tretjes, duke kontribuar në ndarjen më aktive të proteinave.

Kjo është arsyeja pse enët e mishit shpesh shërbehen me salcë ananasi – me to, ushqimi i rëndë do të jetë shumë më i lehtë për t’u tretur.

Edhe pse ananasi nuk ka një efekt të provuar të djegies së yndyrës, ai duhet shtuar në dietën e të gjithëve që kujdesen për figurën e tyre. Është me pak kalori (rreth 50 kcal për 100 g) dhe i pasur me fibra, vitamina dhe minerale.

Ananasi mund të shtohet në sallata, salcat e mishit, ëmbëlsirat ose të hahet vetëm. Përveç kësaj, ajo i përket atyre frutave që pothuajse nuk humbasin vetitë e tyre të dobishme kur konservohen.

Gjëja kryesore është të zgjidhni produktin në lëngun e tij, dhe jo në shurup sheqeri, në mënyrë që të shmangni marrjen e karbohidrateve shtesë.