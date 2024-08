A lejohet diabetikët të hanë rrush dhe fiq? Ja çfarë thonë studimet e reja

Rrushi dhe fiqtë dita ditës do t’i gjejmë më lehtë dhe me bollëk, qofshim në qytet apo në fshat.

Ushqimet e pasura, me përbërës të rëndësishëm për organizmin, nuk duhet të mungojnë në dietën tonë të përditshme, për sa kohë që nuk konsumohen në sasi të pakontrolluar dhe kombinohen me ushqime të tjera, të pasura me yndyrna dhe proteina.

PO diabetikët a duhet të privohen?

Rekomandimi që diabetikët nuk lejohen të hanë fruta, apo nga kategoria bazë e frutave të hanë vetëm mollë të tharta, është i vjetër. Përkundrazi, diabetikëve u rekomandohet të konsumojnë fruta dhe perime të cilat përveç karbohidrateve përmbajnë edhe fibra bimore të cilat ndihmojnë në rregullimin e sheqerit.

Çelësi i konsumimit të tyre është sasia dhe kombinimi me ushqime të tjera. Për shembull, diabeti i tipit 1 që prodhon insulinë, duhet të trajnohet që duke konsumuar frutat në një sasi të caktuar, të bëjë edhe njësitë përkatëse të insulinës. Diabetët e tipit 2 duhet të kombinojnë frutat me ushqime që përmbajnë yndyrë ose proteina në mënyrë që të shmangin rritjet e papritura të sheqerit. Kështu, rrushi dhe fiqtë janë të mirë, p.sh. të kombinohen me djathë ose arra” thotë dietologu z.Panagiotis Zisis.

Sasia dhe kombinimi me proteinat dhe yndyrnat

Një pjesë e karbohidrateve sillet si fibër dhe quhet “amidon rezistent”, që do të thotë se nuk shpërbëhet si “sheqeri i frutave”. Ai kalon nëpër zorrët tona i pandërprerë duke i dhënë jetë mikrobiomës sonë të zorrëve, pra është një parabiotik. Prandaj, mund të hamë çdo frut që duam, përderisa sasia është e mjaftueshme për të futur në një filxhan çaji ose madhësinë e grushtit tonë. Domethënë rreth 20 roge rrush të thatë ose rreth 15 roge rrush të varietetit luleshtrydhe. Ndërsa për fiqtë lejohen deri në 2 deri në 3 fiq, gjithmonë në varësi të madhësisë.

Ne ndjekim gjithmonë rregullin “fruta + proteina + yndyra” dhe zgjedhim fruta paksa të papjekura, sepse kanë një Indeks Glicemik më të ulët. “Unë gatuaj fiq me gjoks pule ose mëlçi të pjekur në skarë dhe balsamik me stevia ose pulë me rrush”, thotë patologu specialist i specializuar në sëmundjet kardio-metabolike, Nikos Georgiadis.