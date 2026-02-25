A mund të jetë ky viti që do ta ndryshojë Apple përgjithmonë?

Ka qenë një kohë e qetë për fansat e pajisjeve të Apple, me vetëm AirTag 2 të zbuluar deri më tani në vitin 2026. Por e gjithë kjo do të marrë fund së shpejti, me një mori pajisjesh të reja që do të dalin “gjatë disa javëve të ardhshme”, sipas Mark Gurman të Bloomberg.
Postimi i Gurman në X nxjerr në pah tre Mac dhe një ekran, por gjithashtu presim iPhone 17e të ri me kosto të ulët të Apple që këtë javë.
Në mënyrë të përshtatshme, Apple sapo ka njoftuar se do të mbajë një ngjarje më 4 mars në New York. Pra, duket se parashikimet e Gurman mund të realizohen edhe më shpejt nga sa parashikoi.
Ja çfarë dihet për pajisjet që Gurman beson se janë shumë afër.
Aktualisht, MacBook-u më i lirë që mund të blini është MacBook Air 13 inç i nivelit fillestar prej 999 dollarësh. Por në buletinin e tij të fundit Power On, Gurman zbulon se diçka më e lirë është shumë afër. Diçka që do të lansohet për “shumë më pak se 1,000 dollarë”.
Laptopi, me emrin e koduar J700, do ta arrijë këtë çmim më të ulët kryesisht nëpërmjet llojit të çipit të përdorur. Në vend të procesorëve të serisë M të klasës së laptopëve që përdoren në Mac-et e tjerë, ky laptop do të përdorë një çip iPhone. Gurman thotë se do të ketë gjithashtu një “ekran pak më të vogël që është pak më pak se 13 inç”.
Por, çuditërisht, cilësia e ndërtimit nuk do të sakrifikohet. Në vend që të kthehen te MacBook-ët e trashë prej plastike të mesit të viteve 2000 dhe fillimit të viteve 2010, ky laptop do të ketë një shasi alumini. Apple thuhet se ka “zhvilluar një proces të ri prodhimi që lejon që mbështjellësit të farkëtohen më shpejt”, duke e bërë atë më ekonomik.
Kjo nuk do të thotë se nuk do të duket dallues, me Gurman që parashikon një sërë “ngjyrash të gjalla” që duhet ta dallojnë atë nga anëtarët më të thjeshtë të familjes MacBook.
Kompania thuhet se ka testuar nuanca të verdha, jeshile, blu dhe rozë gjatë vitit të kaluar, megjithëse Gurman dyshon se vetëm një grusht do të dërgohen.
Megjithatë, mund të jeni në gjendje të gjeni një shoqërues të përshtatshëm për iMac-in tuaj shumëngjyrësh M4. Nëse ideja e një çipseti celular në një MacBook ju shqetëson për përputhshmërinë dhe fuqinë e softuerit, do të jeni të kënaqur të dëgjoni se Gurman beson se një MacBook Air i ri është gjithashtu shumë afër.
Gruman e ka përmendur këtë vetëm kalimthi në buletinin e tij Power On, dhe kjo ndoshta sepse do të jetë thjesht një rifreskim i specifikimeve dhe jo diçka më dramatike.
Laptopi super i hollë do të trashëgojë çipat M5 që debutuan në MacBook Pro tetorin e kaluar. Një përmirësim më i madh në teknologjinë e ekranit të përdorur nuk pritet deri vitin tjetër.
MacBook Pro-të e rinj shumë të pritur gjithashtu përmenden vetëm kalimthi në buletinin e kësaj jave, por u sinjalizuan nga Gurman në botimin e javës së kaluar.
Do të ketë modele 14 dhe 16 inç, thotë Gurman, dhe ndërsa ai nuk përmend detaje specifike, ne presim që çipset M5 Pro dhe M5 Max Pro të rrisin performancën.
“Një lançim produkti është planifikuar aktualisht për javën e 2 marsit”, shkruan Gurman. Pra, nëse keni pritur me padurim laptopët e rinj më të fuqishëm të Apple, mund të mos keni shumë kohë për të pritur.
Ndërsa nuk është përmendur fare në buletinin e fundit, Gurman ka diskutuar më parë ekranet e reja të Mac për të cilat aludon në postimin X.
Kohët e fundit, Gurman ka thënë se Studio Display 2 “duket mjaft i ngjashëm me atë aktual”, por duke pasur parasysh se monitori i lartpërmendur u lançua në vitin 2022, ka shumë hapësirë për përmirësime në specifikime.
Thashethemet tregojnë se shkalla e rifreskimit prej 60Hz do të rritet në 90 ose 120Hz, çipi A13 Bionic do të zëvendësohet nga A19 dhe do të shtohet mbështetje për HDR. Ndriçimi i pasmë LED që është aktualisht në vend me sa duket do të zëvendësohet edhe nga teknologjia e ekranit Mini-LED.
Ndërsa nuk është përmendur emri specifik në postimin X, iPhone 17e mund të mbërrijë që këtë javë, sipas një burimi informacioni, kështu që meriton një vend në këtë listë.
Megjithatë, në seksionin e pyetjeve dhe përgjigjeve të buletinit, Gurman sugjeron që përmirësimet do të jenë mjaft modeste dhe nuk do të ketë arsye për të përmirësuar nga iPhone 16e i mesëm.
Ndërsa do të prezantojë një “procesor pak më të shpejtë”, çipa pa tel Apple dhe kthimin e karikimit MagSafe të hequr më parë, “modeli nuk është projektuar realisht për t’i bërë klientët të përmirësojnë çdo vit”.
Duke përmendur të njëjtin çmim prej 599 dollarësh, Gurman thotë se e gjitha kjo ka të bëjë me tërheqjen e klientëve të rinj në iOS si në vend ashtu edhe jashtë vendit.
Përtej këtyre, Gurman gjithashtu thekson disa produkte të tjera kompjuterike që do të vijnë më vonë gjatë vitit: një Mac Studio, iMac, një rifreskim i Mac mini dhe një tjetër MacBook Pro.
Për përdoruesit e përparuar, ia vlen t’i kushtohet vëmendje Mac Studio. Në nëntor, Gurman deklaroi se Studio i ardhshëm do të ketë një çipset M5 Ultra, i cili është një përmirësim i madh në krahasim me opsionet që janë aktualisht në dispozicion: një çip M4 Max ose M3 Ultra.
Megjithatë, mos prisni që pajisja të jetë e lirë, duke pasur parasysh se varianti M3 Ultra fillon nga 3,999 dollarë.
Për ata me buxhete më modeste, rifreskimi i iMac i vitit 2026 mund të jetë zgjidhja e duhur. Përveç përmirësimit të çipit M4 në modelet aktuale, thashethemet sugjerojnë se do të përmirësojë panelin LED të integruar në një OLED.
Nga ana tjetër, për ata që kanë monitorët e tyre, Mac Mini pritet të ketë edhe variantet M5 dhe M5 Pro.
Por është MacBook Pro i fundit i vitit 2026 që pritet të jetë më interesanti, pasi Gurman thotë se do të jetë Mac-i i parë me ekran me prekje.
I vendosur të dalë 16 vjet pasi bashkëthemeluesi i Apple, Steve Jobs, deklaroi në mënyrë të famshme se “sipërfaqet prekëse nuk duan të jenë vertikale”, laptopi me sa duket do të ketë një ekran të plotë me prekje OLED, si dhe do të ruajë trackpad-in dhe tastierën e zakonshme për tradicionalistët.
Siç thotë Gurman, e gjithë kjo përbën një “vit të madh për Mac”. Megjithëse me iPhone Fold të Apple që do të dalë gjithashtu në shtator, këto pajisje të reja mund të mos marrin nivelin e vëmendjes që meritojnë.