A mund të konsumojnë djathë personat me diabet? Çfarë duhet të dini

Djathi është një nga ushqimet e preferuara për shumë njerëz, të cilët thonë se nuk mund ta imagjinojnë të mos e kenë më pjesë të regjimit të tyre ushqimor.
Por për ata me nevoja të veçanta dietike, djathi mund të jetë kritik për shëndetin.
E ndërsa shumë ekspertë të ushqimit kanë mendime të kundërta nëse djathi dhe bulmeti duhet të përfshihen në dietën e një personi me diabet, shkenca tregon se është mirë të konsumoi djathë edhe nëse keni diabet, por duhet të tregoni kujdes me llojin që zgjidhni!
AgroWeb.org ju njeh më tej se cilat lloje djathi mund t’i ndihmojnë njerëzit me diabet të menaxhojnë më mirë gjendjen e tyre.
Si ndikon konsumi i djathit në sheqerin në gjak
Njerëzit me diabet duhet t’i kushtojnë vëmendje indeksit glicemik të ushqimit dhe përmbajtjes së karbohidrateve.
Indeksi glicemik është një shkallë numërimi që varion nga 0 në 100 dhe tregon se sa shpejt një ushqim i caktuar shkakton rritjen e sheqerit në gjak. Sa më i lartë numri, aq më shpejt ai ushqim e rrit sheqerin në gjak.
Ushqimet me një indeks të lartë glicemik priren të jenë të larta në karbohidrate. Për fat të mirë, shumica e djathrave përmbajnë pak ose aspak karbohidrate dhe renditen poshtë në shkallën e indeksit glicemik.
Ky është një lajm i mirë për njerëzit me diabet që e duan djathin. E kjo pasi ushqimet me indeks glicemik të ulët kanë treguar se ndihmojnë njerëzit të menaxhojnë diabetin e tipit 2 dhe të mbajnë një peshë të shëndetshme.
Përfitimet e konsumit të djathit
Sipas disa studimeve në të cilat AgroWeb.org mbështetet, konsumimi i produkteve të qumështit si djathi dhe kosi mund të ndihmojë në uljen e rrezikut të diabetit të tipit 2.
Megjithatë, shumë lloje djathi janë të pasura me yndyra të ngopura dhe sasitë e larta mund të rrisin rrezikun e sëmundjeve të zemrës.
Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të zgjidhni djathërat me yndyrë të ulët të ngopur kur është e mundur dhe të konsumoni ato me yndyrë të lartë të ngopur në moderim.
Një përftitim tjetër janë proteinat. Protetinat përfshihen në shumë funksione kritike të trupit, si rritja e muskujve, shëndeti imunitar dhe riparimi i indeve.
Për më tepër, proteinat mund të ndihmojnë gjithashtu në rregullimin e sheqerit në gjak dhe në zvogëlimin e përthithjes së karbohidrateve.
Përveç kësaj, kjo lëndë ushqyese është ngopëse dhe ndihmon në frenimin e oreksit tuaj, kështu që ju keni më pak gjasa të hani tepër ose të keni neps për ushqime me sheqer dhe me vlera të ulëta ushqyese.
Ashtu si yndyrat e ngopura, përmbajtja e proteinave të djathit ndryshon shumë nga njëri lloj në tjetrin, prandaj këshillohet të zgjidhni një lloj djathi të ulët në yndyrna të ngopura dhe të lartë në proteina.
Çfarë duhet të kini tjetër parasysh?
Dihet se marrja e sasive të larta të yndyrave të ngopura dhe natriumit, mund të çojë në sëmundje kardiovaskulare, për të cilat njerëzit me diabet janë në rrezik më të lartë.
Djathi mund të përmbajë sasi të larta të këtyre dy elementëve, por lajmi i mirë është se ka disa lloje djathi që kanë sasi të ulta dhe që janë më të mirat për njerëzit me diabet, të tilla si gjiza apo djathi çedar.
Bëhuni një konsumator i ndërgjegjshëm dhe lexoni etiketën e produktit që blini për t’u siguruar që po blini djathë me përmbajtje të ulët natriumi apo yndryndash.