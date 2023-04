A mund t’ju ndihmojë kafeja me gjalpë të humbni peshë?

Kafeja me gjalpë mund t’ju japë një nxitje të menjëhershme të energjisë në mëngjes dhe t’ju ndihmojë të ndiheni të ngopur për një kohë të gjatë. Por a mund të ndihmojë vërtet me humbjen e peshës?

Sipërmarrësi dhe autori amerikan Dave Asprey e shpiku recetën gjatë ecjes në male në Tibet dhe me kalimin e viteve kjo pije ka gjetur një pranim të madh në mesin e njerëzve.

Pavarësisht kësaj, ekspertët janë të ndarë në lidhje me të ashtuquajturat përfitime shëndetësore të saj.

“Kafja me gjalpë është bërë e preferuara e të famshmëve, me shumë prej tyre që e nisin ditën me të. Ajo ju mban të ngopur për një kohë të gjatë, përderisa është e pasur me yndyrë dhe përmbajtja e lartë e yndyrës kujdeset për zorrët. Është një pije me shumë yndyrë dhe kalori, që ju mban të ngopur për një kohë të gjatë dhe shërben si zëvendësim për mëngjesin”, ka thënë dietologia Upasana Sharma.

Ndërsa njerëzit po e duan këtë trend të ri të humbjes së peshës, ai mund të dështojë për shkak të mikronutrientëve të ulët dhe sasive të larta të yndyrës që mund të dëmtojnë njerëzit me sëmundje kronike ose probleme me kolesterolin.

“Çdo dietë, pavarësisht nga pjesa e ditës që konsumohet, duhet të jetë e ekuilibruar, e përbërë nga sasitë e duhura të proteinave, karbohidrateve, yndyrave, mikronutrientëve dhe fibrave. Moda e fundit e konsumimit të ‘kafes me gjalpë’ në vend të mëngjesit nuk është askund afër për të përmbushur kriteret e mësipërme të dietës ‘së ekuilibruar mirë’. Kafeja me gjalpë është e pasur vetëm me doza të larta yndyre dhe i mungojnë disa lëndë ushqyese të tjera thelbësore. Kjo vetëm mund t’ju ndihmojë të qëndroni energjik gjatë gjithë ditës, zvogëlon oreksin tuaj, por reduktoni ndjeshëm marrjen totale të lëndëve ushqyese që trupi juaj ka nevojë për funksionim të shëndetshëm”, thotë dietologia Sameena Ansari, shkruanHindustantimes.

Nw kafe me gjalp kafeina vret ndjenjën e urisë dhe siguron ngopje të rreme. Vaji/gjalpi/yndyra ju mbush pasi është një përbërës i dendur me kalori. Në varësi të cilësisë së yndyrës, mund të ketë edhe disa përfitime. Me këto dy efekte të kombinuara, ju nuk ndiheni të uritur dhe merrni energjinë e shkaktuar nga kafeina.

Studimet tregojnë se me karbohidrate të ulëta që zakonisht përfshijnë kafe me gjalpë mund të çojnë në nivele të larta të kolesterolit. Efektet fillimisht janë më të këqija dhe duhet të shmangen nëse kolesteroli i lartë është një problem ekzistues.

Dietologët rekomandojnë që t’u përmbaheni një diete të ekuilibruar dhe të shëndetshme për humbje peshe.