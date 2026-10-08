A të vjen turp të thuash që përdor inteligjencë artificiale?

Inteligjenca artificiale është bërë pjesë e jetës së përditshme të miliona njerëzve, nga puna dhe shkrimi te programimi dhe shkëmbimi i ideve. Por për disa, pranimi se përdorin mjete të inteligjencës artificiale shoqërohet me siklet ose edhe turp. Çfarë fshihet pas këtij reagimi?
Kur ndihma ndaj inteligjencës artificiale duket se zvogëlon arritjet
Një nga arsyet kryesore është bindja se një arritje ka më pak vlerë kur një makinë ka kontribuar në të. Nëse një tekst, një ide ose një zgjidhje është krijuar me ndihmën e inteligjencës artificiale, disa njerëz kanë frikë se nuk mund ta konsiderojnë më atë ekskluzivisht të tyren.
Megjithatë, kërkimi i ndihmës nuk është asgjë e re.
Shkrimtarët punojnë me redaktorët, studentët me mësuesit dhe profesionistët konsultohen me kolegët. Përdorimi i një mjeti për të zhvilluar ose testuar një ide nuk do të thotë domosdoshmërisht që dikush ia ka dorëzuar mendimin e tij asaj ideje.
Inteligjenca Artificiale dhe kërcënimi për identitetin tonë
Inteligjenca artificiale mund të prekë edhe diçka më të thellë: mënyrën se si e perceptojmë veten.
Një person që ka investuar shumë nga identiteti i tij në aftësinë e tij për të shkruar, krijuar ose zgjidhur probleme komplekse mund të ndiejë dyshime kur sheh një makinë që kryen detyra të ngjashme brenda pak sekondash.
Kjo krijon lehtësisht një kontrast artificial: njerëzor apo mekanik, autentik apo i rremë, mendim apo ndihmë artificiale. Në realitet, përdorimi i IA-së mund të shtrihet në një spektër shumë më të gjerë, varësisht nga mënyra dhe qëllimi për të cilin përdoret.
Frika nga kritika sociale
Një arsye tjetër është frika se të tjerët do ta gjykojnë negativisht këdo që përdor inteligjencën artificiale. Ndërsa kritikat ndaj përdorimit të saj bëhen të pranueshme shoqërisht, disa mund të preferojnë ta fshehin atë, edhe kur thjesht e përdorin atë për të kërkuar ide ose për të organizuar mendimin e tyre.
Turpi mund të çojë madje në një rreth vicioz analizash të tepërta: “A përdora inteligjencën artificiale? Sa e përdora? A është vërtet i imi ky propozim?”
Kështu, biseda zhvendoset nga cilësia dhe përmbajtja e punës te nevoja për të vërtetuar “pastërtinë” e procesit.
Mënyra se si përdoret inteligjenca artificiale ka rëndësi
Sigurisht që ka raste në të cilat përdorimi i IA-së nuk është i përshtatshëm ose kërkon zbulim. Por kjo nuk do të thotë që çdo përdorim i IA-së është i një rëndësie të barabartë.
Ndoshta, pra, pyetja më e dobishme nuk është thjesht nëse dikush e ka përdorur IA-në, por çfarë ka bërë me ndihmën e saj. Teknologjia mund të jetë një mjet që përmirëson të menduarit, pa e zëvendësuar domosdoshmërisht atë.
Dhe sigurisht, ajo që duhet të kujtojmë është se ajo duhet të funksionojë si një mjet për të mbështetur të menduarit, jo si zëvendësim i tij. Përdorimi i mjeteve të inteligjencës artificiale nuk e mohon gjykimin personal, kreativitetin dhe përgjegjësinë njerëzore për rezultatin përfundimtar. Vlerësimi kritik i informacionit dhe përpunimi personal mbeten të nevojshëm.