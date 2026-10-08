Ushqimet më të mira për të lehtësuar urthin dhe refluksin

Djegia dhe shqetësimi i shkaktuar nga refluksi acid mund të prishin çdo vakt. Kur acidi i stomakut kthehet në ezofag dhe fyt, mund të shkaktojë shqetësim për orë të tëra. Në refluksin kronik, siç është GERD, dhimbja mund të zgjasë më shumë, shkruan HuffPost.
Dihet që njerëzit me refluks duhet të shmangin ushqimet acidike si domatet dhe frutat agrume, ushqimet yndyrore si mishrat e përpunuar dhe biftekët e yndyrshëm, si dhe ushqimet e skuqura. Megjithatë, ka ushqime që mund të përfshihen në dietë për të lehtësuar simptomat.
“Rekomandohet një dietë e ulët në yndyrë dhe acide dhe e pasur me fibra. Këshillohen edhe vakte më të vogla, pasi vaktet e mëdha mund të përkeqësojnë simptomat”, shpjegoi Luciana Soares, nutricioniste dhe drejtoreshë e departamentit të dietologjisë në Universitetin Johnson & Wales. Shkencëtarët kanë identifikuar gjashtë ushqime dhe pije që mund të zvogëlojnë rrezikun e refluksit.
Bollgur
Mjekët bien dakord që bollguri është një nga zgjedhjet më të mira për parandalimin e refluksit. “Bollguri është gjëja e parë që u sugjeroj njerëzve sepse është i ngopur dhe nuk ka yndyrën ose aciditetin e lartë që është problem me mëngjeset me bazë agrume ose domatesh”, thotë Anna Evans, një infermiere e praktikës familjare dhe themeluese e Interlinked Wellness.
Dr. Ekta Gupta, shefe e departamentit të gastroenterologjisë në Qendrën Mjekësore të Universitetit të Maryland, shpjegon se bollguri është i pasur me fibra të tretshme dhe është një fillim më i butë i ditës sesa mëngjeset me yndyrë ose ëmbëlsirat. Ajo gjithashtu hedh poshtë mitin se bollguri thith acidin e stomakut.
Qëllimi i parandalimit, këshillon ajo pacientët, nuk është neutralizimi i acidit, por shmangia e stimulimit të tij. “Fibra gjithashtu nxit tretjen, dhe kapsllëku mund të përkeqësojë në mënyrë indirekte refluksin për shkak të presionit në bark”, shtoi Gupta.
Themeli i kockave
Lëngu i kockave, një pije që ishte jashtëzakonisht popullore një dekadë më parë, është një suplement i zgjuar dietik për të luftuar refluksin, sipas nutricionistit Daryl Gioffre, autor i librit “Get Off Your Acid”.
“Është ngrohës, qetësues dhe i lehtë për t’u tretur, duke ofruar lëndë ushqyese pa peshën e një vakti të madh”, tha Gioffre për HuffPost. Ai rekomandon zgjedhjen e një lëngu të pastër me pak yndyrë, veçanërisht nëse ushqimet yndyrore kanë tendencë të shkaktojnë refluks. Një tjetër përfitim i lëngut është se është i pasur me aminoacide si glicina, prolina dhe glutamina, të cilat ndihmojnë në forcimin e mukozës së zorrëve.
Lëng jeshil
Lëngu jeshil i bërë nga perimet me gjethe të pasura me ujë është një pije tjetër që mund të ndihmojë njerëzit me refluks. Gioffre rekomandon posaçërisht një lëng me aciditet të ulët që përmban kastravec, selino dhe spinaq, por pa aditivë si limon ose mollë. Ai thekson se këto perime janë të pasura me minerale, kryesisht magnez.
“Shumë njerëz nuk marrin mjaftueshëm magnez, dhe ai mbështet funksionimin normal të muskujve dhe nervave në të gjithë traktin tretës, duke përfshirë muskujt që e mbajnë përmbajtjen e stomakut aty ku i takon”, shpjegoi ai. Gioffre paralajmëron kundër suplementeve të njohura si lëngu i agrumeve, pasi përbërësit me aciditet të lartë mund të shkaktojnë simptoma.
Xhenxhefil
Xhenxhefili njihet për qetësimin e stomakut të shqetësuar dhe këto përfitime vlejnë edhe për refluksin acid. “Unë rekomandoj xhenxhefilin sepse është tepër i fuqishëm dhe mund ta zvogëlojë ndjeshëm refluksin. Ka veti të forta anti-inflamatore që ndihmojnë me inflamacionin në traktin tretës”, shpjegoi Kristen Reed, një infermiere e regjistruar në Boston.
Ajo tha se xhenxhefili ndihmon në zbrazjen më të shpejtë të stomakut, duke zvogëluar sasinë e ushqimit që qëndron në të dhe qetëson ezofagun dhe zorrët. Reed sugjeron ta konsumoni atë si çaj, në formë pluhuri ose si rrënjë të sapo grirë.
Banane
Ndërsa parandalimi është më i rëndësishëm sesa neutralizimi i acidit, kushdo që ka përjetuar shqetësimin e refluksit kërkon lehtësim të shpejtë. Për situata të tilla, Kristen Reed rekomandon bananet. “Bananet janë ushqime alkaline, kështu që ato ndihmojnë në neutralizimin e acidit dhe mund të qetësojnë një ezofag dhe sistem tretës të irrituar. Ato gjithashtu përmbajnë fibra, të cilat ndihmojnë në lëvizjen e përmbajtjes përmes traktit tretës”, thotë ajo.
Ujë
Rekomandimi i fundit është i thjeshtë, por efektiv – ujë i zakonshëm. “Do të thoja se zëvendësimi i kafesë, pijeve të gazuara dhe çajit me ujë të zakonshëm është ndryshimi më efektiv në dietë që mund të bëni për të zvogëluar refluksin acid”, tha Dr. Sumana Moole, themeluese e Qendrës së Shëndetit të Gastroenterologjisë dhe Zorrëve Merus.
Dr. Moole shpjegon se kafeja dhe pijet e gazuara mund të relaksojnë sfinkterin e poshtëm ezofageal, gjë që mund të shkaktojë refluks. Uji, nga ana tjetër, ndihmon në hollimin e acidit në ezofag. Nëse po përjetoni një atak refluksi, “uji alkalik mund të jetë i dobishëm në neutralizimin e acidit”, thotë ajo.