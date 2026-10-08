A mund të parandalojnë vitaminat dhe suplementet ftohjet?

Kur vjen stina e ftohtë, shumë njerëz përdorin vitaminë C, zink, vitaminë D ose suplemente të ndryshme “imune”.
Premtimet janë joshëse: forconi sistemin tuaj imunitar dhe do të shmangni ftohjet. Megjithatë, a mund t’ju parandalojnë vërtet suplementet dietike nga sëmundjet?
Përgjigja e shkurtër është: kryesisht jo. Nëse nuk keni mungesë të një lënde ushqyese specifike, marrja e vitaminave shtesë në përgjithësi nuk do të thotë që do të jeni më rezistent ndaj viruseve.
Shtesa të ndryshme dietike, të tilla si vitamina C, zinku ose ekinacea, në përgjithësi nuk parandalojnë ftohjet, pasi nuk ka prova të mjaftueshme të forta për ta mbështetur këtë. Pretendimi për forcimin e sistemit imunitar është mashtrues, sepse sistemi imunitar nuk funksionon si një muskul që do të rritej me rritjen e marrjes së lëndëve ushqyese. Më shumë nuk do të thotë domosdoshmërisht më mirë; suplementet kanë kuptim vetëm në rastin e një mungese të vërtetë në trup.
Nuk ka një ilaç magjik për shëndetin, kështu që është më mirë t’u përmbaheni bazave: flini mjaftueshëm, hani ushqime të ndryshme, bëni ushtrime fizike, menaxhoni stresin dhe lani duart rregullisht. Është më e rëndësishme të hani ushqime të shëndetshme sesa ta mbingarkoni trupin tuaj me shtesa vitaminash. Merrni shtesa vetëm nëse mjeku juaj i rekomandon ato sepse keni mungesë.
Nëse doni të zvogëloni shanset për t’u prekur nga një virus gjatë një ftohjeje, furnizimi me suplemente vitaminash nuk është strategjia më e mirë. Pamja e përgjithshme e stilit tuaj të jetesës është shumë më e rëndësishme.