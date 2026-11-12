Ushtrimet e lehta apo intensive në mbrëmje: Cilat ndikojnë te gjumi?

Stërvitja në mbrëmje nuk e përkeqëson domosdoshmërisht gjumin. Një analizë e 25 studimeve, me më shumë se 4,200 pjesëmarrës, ka zbuluar se ushtrimet e mëngjesit dhe ato të mbrëmjes kanë efekte pothuajse të njëjta në kohëzgjatjen dhe cilësinë e gjumit.
Hulumtimi, i publikuar në revistën Sleep Medicine Reviews, nuk gjeti dallime të rëndësishme në kohën që njerëzve u nevojitej për të fjetur apo në vlerësimin e përgjithshëm të cilësisë së gjumit.
Dallimi kryesor u vu re te zgjimet gjatë natës: ato ishin pak më të shpeshta pas stërvitjeve të mbrëmjes me intensitet mesatar ose të lartë.
Ndërsa aktivitetet e lehta nuk treguan pothuajse asnjë ndikim negativ. Studiuesit shpjegojnë se pas një stërvitjeje intensive, trupit i duhet kohë që të ulë temperaturën, rrahjet e zemrës dhe nivelin e aktivizimit.
Nëse kjo nuk ndodh para gjumit, pushimi mund të ndërpritet më shpesh.
Një studim i madh i vitit 2025, i përfshirë në analizë, tregoi se aktiviteti fizik i përfunduar të paktën katër orë para gjumit nuk lidhej me përkeqësimin e gjumit.
Megjithatë, reagimi mund të ndryshojë nga personi në person, në varësi edhe të ritmit biologjik.
Sipas studiuesve, njerëzit nuk duhet të shmangin stërvitjen në mbrëmje. Më e rëndësishme është të zgjedhin intensitetin e duhur dhe t’i japin trupit kohë të rikuperohet para se të shkojnë në shtrat.
Aktiviteti i rregullt fizik mbetet më i rëndësishëm sesa ora e saktë kur ushtroheni.