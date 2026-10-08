Katër pije që duhet të shmangni kur merrni magnez

Nëse merrni suplemente magnezi çdo ditë, mund t’i kushtoni vëmendje asaj që pini afërsisht në të njëjtën kohë.
Sipas Health, kafeja juaj e mëngjesit, çaji i preferuar apo edhe pijet e gazuara mund të ndikojnë në mënyrën se si trupi juaj e përthith magnezin.
Kjo nuk do të thotë që duhet të hiqni dorë prej tyre, mund të jetë thjesht çështje kohe për t’i konsumuar ato.
Kafe
Disa studime kanë zbuluar se kafeina, përbërësi kryesor në kafe, mund të çojë në humbje të magnezit dhe mund të shkaktojë mungesë të magnezit nëse konsumohet në sasi të tepërta.
Edhe pse mekanizmi i saktë mbetet i paqartë, kafeina duket se rrit humbjen e magnezit në urinë duke zvogëluar aftësinë e veshkave për ta riabsorbuar atë.
Humbja e shtuar e magnezit në urinë shpesh rrit nevojën e trupit për magnez.
Ju prapë mund të shijoni një ose dy filxhanë kafe, por mund të jetë më mirë të prisni të paktën një orë para ose pasi të keni pirë kafe për të marrë një suplement magnezi.
Çaj i zi dhe çaj jeshil
Edhe pse çaji jeshil dhe i zi mund të përmbajnë sasi të vogla magnezi, marrja e këtyre çajrave së bashku me shtesat e magnezit mund të ndikojë në mënyrë të moderuar në përthithjen e tyre.
Çaji jeshil dhe i zi përmbajnë komponime si fitate, oksalate dhe kafeinë, të cilat mund të lidhen me magnezin në traktin tretës, duke e penguar trupin tuaj ta përthithë plotësisht atë.
Nëse merrni suplemente magnezi, merrni në konsideratë heqjen dorë nga çaji jeshil për një kohë (nëse është përshkruar vetëm për një kohë të shkurtër).
Nga ana tjetër, nëse po merrni suplemente magnezi për të kompensuar një mungesë ose i keni marrë ato për një kohë të gjatë, mund t’i merrni të paktën dy orë larg njëri-tjetrit para se të pini një filxhan çaj të zi ose jeshil.
Pije të gazuara
Shumë pije të gazuara mund të rrisin rrezikun e mungesës së magnezit.
Pijet e gazuara përmbajnë nivele të larta të acidit fosforik, i cili mund të lidhet me magnezin, duke formuar një përbërës që është më i vështirë për t’u absorbuar dhe përdorur nga trupi.
Nëse po merrni suplemente magnezi, është mirë të kufizoni ose shmangni pijet e gazuara, ose të paktën ta ndani konsumin e tyre me një deri në dy orë.
Qumësht
Disa studime tregojnë se kalciumi dhe magnezi absorbohen nëpërmjet të njëjtave rrugëve në zorrë dhe për këtë arsye mund të konkurrojnë për absorbim.
Kjo do të thotë që nëse merrni një suplement magnezi me një ushqim të pasur me kalcium si qumështi, kjo mund të zvogëlojë pak sasinë e magnezit që trupi juaj thith.
Nëse keni nevojë për qumësht për mëngjes, mund të jetë më mirë ta merrni magnezin me darkë për të shmangur ndërveprimet e mundshme.