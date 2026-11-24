Një studim i realizuar së fundmi ka treguar se personat që konsumojnë rregullisht një sasi të vogël të arrave, kanë gjasat e ulëta që të kenë rrahje të çrregulluara të zemrës.
Studimi ka treguar se konsumimi i arrave të paktën tre herë në javë lidhet me uljen e rrezikut për fibrilim atrial për 18%.
Kjo gjendje e rrahjeve të çrregulluara të zemrës është një nga shkaktarët e arrestit kardiak.
Afërsisht 1.3 milionë njërës në Britani janë diagnostifikuar me këtë gjendje, dhe rreth 500,000 të tjerë kanë rrahje të çrregulluara të zemrës mirëpo pa diagnozë.