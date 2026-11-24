Një studim i ri nga studiues hungarezë tregon se moti i ftohtë mund të shërbejë si një sinjal paralajmërues për rritjen e rasteve të arrestit kardiak jashtë spitalit. Sipas studimit të dhënat meteorologjike mund të ndihmojnë në parashikimin e periudhave me rrezik më të lartë, deri në tre ditë përpara.
Studiuesit analizuan më shumë se 114 000 raste të arrestit kardiak jashtë spitalit, të regjistruara në Hungari nga nëntori i vitit 2018 deri në dhjetor të vitit 2023.
Rezultatet treguan se çdo rënie me një gradë Celsius e temperaturës mesatare lidhej me një rritje prej rreth 1.4% të rasteve ditore.
Në dimër u regjistruan gjithashtu pothuajse 18% më shumë raste të arrestit kardiak krahasuar me verën.
Sipas studiuesve, jo vetëm temperaturat e ulëta, por edhe ndryshimet e shpejta të motit mund të ndikojnë. Një rënie e temperaturës me më shumë se 5 gradë Celsius brenda një dite mund të shërbejë si sinjal paralajmërues.
Një tjetër gjetje e rëndësishme është se efekti mund të mos shfaqet menjëherë, por edhe deri në tre ditë më vonë.
Studiuesit vlerësojnë se sisteme të tilla parashikimi mund të ndihmojnë ambulancat dhe spitalet të përgatiten për flukse më të mëdha pacientësh, ndërsa personat me probleme kardiovaskulare mund të tregojnë më shumë kujdes gjatë periudhave me rrezik të shtuar.