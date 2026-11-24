Personat me çrregullim të vëmendjes dhe hiperaktivitetit kanë rreth 48% më shumë gjasa të përjetojnë probleme gastrointestinale, sipas një rishikimi të ri shkencor që ka analizuar të dhënat e më shumë se 1.9 milionë personave.
Në analizë janë përfshirë simptoma dhe çrregullime të ndryshme të sistemit tretës, mes tyre sindroma e zorrës së irrituar, kapsllëku, dhimbjet e barkut, diarreja dhe probleme të tjera që lidhen me funksionimin e aparatit tretës.
Lidhja ishte veçanërisht e fortë për kapsllëkun. Personat me çrregullim të vëmendjes dhe hiperaktivitetit kishin pothuajse dy herë më shumë gjasa të përjetonin kapsllëk, krahasuar me personat e tjerë. Ndërsa për humbjen e kontrollit të jashtëqitjes, gjasat ishin më shumë se katër herë më të larta.
Megjithatë, studiuesit theksojnë se këto rezultate nuk provojnë se çrregullimi i vëmendjes dhe hiperaktivitetit shkakton problemet gastrointestinale. Bëhet fjalë për një lidhje të vërejtur në të dhëna dhe jo për prova se njëra gjendje shkakton drejtpërdrejt tjetrën.
Sipas studiuesve, kjo lidhje mund të ndikohet nga faktorë të ndryshëm. Mes tyre përmenden stresi, mënyra e parregullt e ushqyerjes, ndjeshmëria ndaj ushqimeve, problemet me gjumin dhe efektet anësore të disa medikamenteve.
Një tjetër pistë që po studiohet është mikrobioma e zorrëve, pra mikroorganizmat që jetojnë në sistemin tretës, si dhe komunikimi mes sistemit tretës dhe trurit. Shkencëtarët po përpiqen të kuptojnë nëse ky mekanizëm mund të ketë rol në lidhjen mes çrregullimit të vëmendjes dhe hiperaktivitetit dhe problemeve gastrointestinale.
Ekspertët rekomandojnë që simptomat gastrointestinale të mos anashkalohen gjatë kujdesit ndaj personave me çrregullim të vëmendjes dhe hiperaktivitetit, veçanërisht kur shqetësimet janë të vazhdueshme dhe ndikojnë në cilësinë e jetës.