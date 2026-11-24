Konsumimi i rregullt i drithërave integrale mund të ndihmojë në përmirësimin e disa treguesve të rëndësishëm për shëndetin e zemrës, sugjeron një analizë e re shkencore.
Studiuesit analizuan të dhënat e 87 provave të kontrolluara dhe konstatuan se përfitimet më të mëdha u shfaqën te personat që konsumonin rreth katër deri në gjashtë racione drithërash integrale në ditë.
Kjo korrespondon me rreth 60 deri në 100 gramë drithëra në gjendje të thatë, ose afërsisht 115 deri në 190 gramë pas përgatitjes, varësisht nga lloji i ushqimit.
Konsumimi u shoqërua me përmirësime në nivelin e kolesterolit LDL, i njohur si kolesteroli i keq, si dhe në tensionin e gjakut, sheqerin në gjak dhe disa tregues të inflamacionit.
Drithërat integrale përmbajnë të gjitha pjesët e kokrrës dhe janë burim i fibrave, vitaminave dhe mineraleve. Në këtë grup hyjnë tërshëra, elbi, orizi integral, buka integrale dhe disa lloje të tjera të drithërave të papërpunuara.
Megjithatë, studiuesit paralajmërojnë se analizat kanë matur kryesisht faktorët e rrezikut dhe jo numrin real të infarkteve ose sëmundjeve kardiovaskulare. Shumica e studimeve të shqyrtuara kishin gjithashtu kohëzgjatje relativisht të shkurtër.
Ekspertët rekomandojnë që shtimi i fibrave në ushqim të bëhet gradualisht dhe të shoqërohet me konsumim të mjaftueshëm të ujit. Personat që kanë diabet, probleme të aparatit tretës ose përdorin barna për tensionin dhe sheqerin duhet të këshillohen me mjekun përpara ndryshimeve të mëdha në dietë.
Drithërat integrale nuk duhet të konsiderohen zëvendësim për trajtimin mjekësor, por pjesë e një mënyre të balancuar të të ushqyerit.
Burimi: Health