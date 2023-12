Abu Obeida: 48 ushtarë izraelitë të vrarë në katër ditët e fundit

Zëdhënësi ushtarak i Brigadave Qassam, Abu Obeida, lëshoi një deklaratë:

Ne shënjestruam forcat pushtuese me raketa dhe mjete antifortifikuese dhe kundër personelit dhe u përplasëm me to nga distanca zero.

Luftëtarët tanë kanë konfirmuar vrasjen e 48 ushtarëve sionistë, plagosjen e dhjetëra dhe kanë kryer 24 misione luftarake gjatë katër ditëve të fundit.

Në të njëjtën periudhë kohore, luftëtarët tanë kanë shkatërruar 35 automjete ushtarake, tërësisht ose pjesërisht.

Luftëtarët tanë bënë një sulm me raketa në qytetin e Tel Avivit.

Luftëtarët goditën shtabin, dhomat e komandës dhe grumbullimet e ushtarëve me predha mortajash dhe raketa me rreze të shkurtër veprimi në të gjitha frontet.