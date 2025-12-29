Afër 430 mijë vota deri më tani, VV drejt thyerjes së rekordit të vitit 2021

Lëvizja Vetëvendosje ka fituar sërish Zgjedhjet Parlamentare, pas atyre të 9 shkurtit të këtij viti, ku nuk u arrit krijimi i qeverisë, ndonëse u votua kryeparlamentari.
VV po shkon drejt një momenti historik si parti, duke vendosur një rekord të ri në zgjedhjet e mbajtura në Kosovë.
Partia e drejtuar nga Albin Kurtit, kur janë numëruar 99,26 për qind sipas Komisionit Qendror Zgjedhor, ka marrë plotë 429,979 vota, përkthyer në përqindje 49.30.
Kjo i bie që Vetëvendosje do ta thyej rekordin e saj të vendosur më 14 shkurt të vitit 2021, ku kishte marrë 438,335 vota.
Në rezultatin e 28 dhjetorit ende nuk janë përfshirë votat nga diaspora, ato me kusht dhe me asistencë, që do ta bëjnë dallimin e madh.
Andaj, në këto rrethana, Vetëvendosje me partnerët në koalicion mund ta krijojnë qeverinë, duke përfshirë edhe komunitetet.