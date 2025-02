Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke vazhduar përditësimin e të dhënave sa i përket rezultatit të partive politike në zgjedhjet e 9 shkurtit.

Me mbi 88 përqind të votave të numëruara, Lëvizja Vetëvendosje është partia e parë me 41.16%, PDK e dyta me 21.97%, LDK e treta me 16.69%, AAK –Nisma 7.65%, Lista Serbe 4.05%, Koalicioni për Familjen 2.30%