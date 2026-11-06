Ballina Lajmet Kosovë Haxhiu takon kryetaret e grupeve parlamentare, koordinim për interesat e përbashkëta

Haxhiu takon kryetaret e grupeve parlamentare, koordinim për interesat e përbashkëta

Kryeparlamentarja, Albulena Haxhiu, sot ka pritur në takim kryetaret dhe kryëtarët e grupeve parlamentare ku u zhvillua diskutim i hapur për punën dhe prioritetet si Kuvendi dhe organizimi i seancave parlamentare gjatë muajve të ardhshëm.

Haxhiu theksoi se secili grup parlamentar përfaqëson bindje dhe qëndrime të ndryshme me ç’rast sipas saj është e gjitha pjesë e natyrshme e pluralizmit demokratik.

“Është e rëndësishme që për interesat e përbashkëta të kemi koordinim të plotë, të respektojmë dallimet dhe të gjejmë gjuhë të përbashkët aty ku ekzistojnë mundësitë për bashkëpunim”, shtoi tutje ajo në postimin e saj në Facebook.

Poashtu tha se qytetarët presin përgjegjësi dhe përkushtim në vendimmarrje nëpërmjet së cilës adresohen nevojat ë tyre, dhe mirren përgjigje konkrete ndaj pritjeve të tyre.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram